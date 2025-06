ক্লো এনগুতে নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় বন গার্ডস, টাউন ইউনিয়ন অংশীদারিত্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে

সিভিল লিবার্টিজ অর্গানাইজেশন এএনইউজিইউ রাজ্য সরকারকে রাজ্যের পর্যাপ্ত জীবন ও সম্পত্তির পর্যাপ্ত সুরক্ষার জন্য গোয়েন্দা সমাবেশ বাড়ানোর জন্য বন গার্ড এবং টাউন ইউনিয়নগুলির মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার জন্য চার্জ করেছে।

এই দলটি যথাক্রমে এনগু স্টেট ফরেস্ট গার্ডস -এর চেয়ারম্যান ও কমান্ডার হিসাবে কর্নেল ড্যান দিদিগু (আরটিডি) এবং ডিসিপি ওলমাইটিসোজি আকিনবামিলায়ো (আরটিডি) নিয়োগের জন্য গভর্ন পিটার এমবিএএইচকেও প্রশংসা করেছে।

ক্লো এটি এনগু উইকএন্ডে জারি করা একটি যোগাযোগের মধ্যে বলেছিলেন। যোগাযোগটি এর নির্বাহী পরিচালক কমরেড ইবুচুকু ও ইজাইক স্বাক্ষর করেছিলেন; চেয়ারম্যান, সিএলও, এনুগু স্টেট, জেরি ও। এনোজা এস্ক এবং দেহের রাজ্য সম্পাদক কমরেড ড্যান ইগওয়ে।

রাজ্যের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সরকার এমবিএএইচকে প্রশংসা করার সময়, ক্লো অবশ্য রাষ্ট্রকে “নাইজেরিয়ায় বিরাজমান অর্থনৈতিক চাপের বিবেচনায় নাগরিকদের উপর চাপানো কর শাসনের পুনর্বিবেচনা করার জন্য” রাজ্যকে অনুরোধ করেছিলেন। এটি সরকারকে “গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলের মধ্যে বোঝার জন্য” আদেশ কার্যকর করার জন্য “স্বল্প ব্যবসায়ী মালিকদের বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে ব্যথা হ্রাস করার জন্য অনুরোধ করেছিল।

ক্লো বেনু স্টেটের ইয়েলওয়াটায় নাইজেরিয়ার নাগরিকদের সাম্প্রতিক হত্যার পাশাপাশি কর আদায় প্রয়োগকারীদের দ্বারা ওগুন রাজ্যে একটি আশীর্বাদ ইজে হত্যার আরও নিন্দা জানিয়েছেন।

Quoting the communiqué, “The act is an affront on our collective sensibilities and debases our common bond as humans. We urge the security agencies to pursue the murderers until the law takes its full course. We also condemn the murder of one Mrs Blessing Eze, a mother of four from Enugu State, in Ifo LGA of Ogun State for failing to pay illegal festival levies. The matter should not be swept under the carpet as we call upon the জঘন্য অপরাধের অপরাধীদের সন্ধান করার জন্য সুরক্ষা সংস্থাগুলি তবে আমরা পরামর্শ দিই যে যে কোনও নাগরিককে গ্রেপ্তার করা শেষ পর্যন্ত যারা নির্দোষ হবে তাদের শোষণ এড়ানোর জন্য পরিশ্রমী তদন্তের একটি পণ্য হবে। “

গোষ্ঠীটি মানবাধিকারের উকিল, অভাবী বন্দীদের প্রতিরক্ষা এবং তৃণমূলের সংহতি ও সংবেদনশীলতার আদর্শকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে অন্যান্য মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং ব্যক্তিদের সাথে সহযোগিতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।