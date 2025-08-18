আগুনে বেশ কয়েকটি সম্পত্তিতে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে আজ সকালে একটি শহরের কেন্দ্রে একটি বিশাল আগুন জ্বালানোর জন্য দমকলকর্মীরা ছুটে এসেছিল।
জরুরী পরিষেবাগুলি আজ সকালে প্রায় 12.35 টার দিকে এসেক্সের ক্ল্যাকটনের ওয়েস্ট অ্যাভিনিউয়ের একটি ভবনে ডাকা হয়েছিল।
নিকটবর্তী ভবনে ইনফার্নো ছড়িয়ে পড়ার পরে স্থানীয়দের তাদের বাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
টেন্ডারিং জেলা কাউন্সিল এবং প্রিমিয়ার ইন ক্ল্যাকটনের দ্বারা বাস্তুচ্যুত বাসিন্দাদের জন্য একটি শরণার্থী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল।
জ্যাকসন রোড, পেনফোল্ড রোড এবং অ্যাগেট রোড সহ বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ ছিল যখন দমকলকর্মীরা শিখায় লড়াই করেছিল।
ঘটনা কমান্ডার নিক সিঙ্গেলটন বলেছেন: ‘ক্রুরা আগুন ঘিরে কঠোর পরিশ্রম করেছে।
‘আগুন পুরোপুরি নিভে গেছে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা দিনের বেলা একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য এখানে থাকব।
লোকেরা আজ সকালে ক্ল্যাকটন টাউন সেন্টার দিয়ে আগুনের ছিঁড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দেখছে
‘আমাদের জরুরী পরিষেবাদি সহকর্মীদের ধন্যবাদ যারা আমাদের কাছের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিতে আমাদের নিরাপত্তা করতে সহায়তা করেছেন।’
আগুনের নিকটে বসবাসকারী লোকদের ধোঁয়ার কারণে জানালা এবং দরজা বন্ধ রাখার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ক্রুরা ভোর ৫ টায় ঘটনাস্থলে রয়ে গিয়েছিল এবং ভবনটি নিভানোর জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল, যা পুরোপুরি পুরোপুরি ছিল।
ফটোগুলি সম্পূর্ণরূপে শিখায় সম্পত্তিটি জড়িত এবং একটি ফাঁকা শেল এ কমিয়ে দেখায়।
ডেইলি মেল মন্তব্য করার জন্য এসেক্স পুলিশের কাছে যোগাযোগ করেছে।