ক र्क হিরো চরিত্রে অভিনয় করেছেন, জয়েসের জয়ের প্রথম বেস চুরি করেছেন

টরন্টো-আলেজান্দ্রো কার্কের দেরী-গেমের বীরত্বের ফলে শুক্রবার রজার্স সেন্টারের অভ্যন্তরে ৪২,২60০ থেকে তিনটি বধির ওভেশন হয়েছিল।
টরন্টো ব্লু জয়েস ক্যাচার যখন ডানদিকে একটি বিপরীত মাঠের দুটি রান হোমারকে আঘাত করেছিল তখন প্রথম গর্জনটি সপ্তম পর্বে পৌঁছেছিল।
পরের ইনিংসে, বিক্রয়কর্মের ভিড় উল্লাসিত হওয়ার সাথে সাথে কিরক গেম-টাইং এবং গেমস-জয়ের রানগুলি স্কোর করতে একটি বেস-লোড সিঙ্গেল থেকে বাম মাঠ সরবরাহ করেছিল।
তবে বিশ্বস্তদের কাছ থেকে সবচেয়ে বজ্রের প্রশংসা এসেছিল যখন কার্ক টেক্সাস রেঞ্জার্সকে অবাক করে দিয়ে তার প্রথম ক্যারিয়ারের ঘাঁটিটি চুরি করেছিল।
“আমি জানতাম না কী চলছে,” ক र्क 6-৫ ব্যবধানে জয়ের পরে একজন দোভাষীর মাধ্যমে বলেছিলেন। “তারপরে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম এবং স্কোরবোর্ডে নিজেকে (দ্বিতীয় বেসে দাঁড়িয়ে) দেখেছি।”
ব্লু জেস তাদের নিম্ন-কী সতীর্থের প্রথম চুরি হওয়া বেসের সাথে উদযাপন করেছে। ভ্লাদিমির গেরেরো জুনিয়র মাটি থেকে বেসটি টানলেন এবং কির্ককে কিপসকে উপস্থাপন করলেন।
সম্পর্কিত ভিডিও
ক र्क জানিয়েছেন যে স্মৃতিসৌধটি শীঘ্রই তার বাড়িতে প্রদর্শিত হবে। তিনি স্বীকারও করেছেন যে প্রথম বেসের কোচ মার্ক বুডজিনস্কি তাকে দ্বিতীয় চুরি করতে বলেছিলেন যখন তিনি অবাক হয়েছিলেন।
ডেইলি ন্যাশনাল নিউজ পান
দিনের শীর্ষ সংবাদ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বর্তমান বিষয়গুলির শিরোনামগুলি পান, দিনে একবার আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করা।
“আমি চারপাশে তাকিয়ে বললাম, ‘আপনি কি গুরুতর?'” ক र्क বললেন।
বুদজিনস্কি গুরুতর ছিলেন। ক र्क ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। গেম-পরবর্তী সাক্ষাত্কারের সময় তিনি বেসটিতে ধরেছিলেন।
ব্লু জেসের ম্যানেজার জন স্নাইডার বলেছেন, “তিনি মাঠের পোস্ট-গেমটিতে এটি ধরে রেখেছিলেন তা আরও ভাল।” “আমি মনে করি তারা এটি প্রমাণীকরণ করছে।”
যদিও টরন্টো স্টার্টার ক্রিস বাসিট একটি কঠিন আউটিং সহ্য করেছিলেন, কেবল পাঁচটি ইনিংস স্থায়ী হন এবং তিন রান্নার প্রথম দিকে হোমার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার রাতটি একটি উচ্চ নোটে শেষ হয়েছিল, তার ব্যাটারি সাথীর দেরী-গেম উইজার্ড্রি দেখে।
“তিনি আস্তে আস্তে (সর্বকালের বেস চুরিকারী নেতা) রিকি (হেন্ডারসন) ধরছেন,” বাসিট হেসে বললেন।
কিরক 0-1 গণনা দিয়ে তার হোমারকে আঘাত করেছিলেন এবং তার একক 1-2 গণনা দিয়ে।
“কির্ক, হিটার, মুখোমুখি হওয়া বেশ কঠিন,” বাসিট বলেছিলেন। “সুতরাং আমি এটি বলতে ঘৃণা করি, তবে আমি এটি তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি। আমাদের দলে এমন অনেক লোক নেই যে আমি তার চেয়ে বরং তার চেয়ে বেশি থাকব কারণ তিনি যে কোনও ধরণের পিচ দিয়ে ক্ষতি করতে পারেন।
এখন ট্রেন্ডিং
কানাডা-মার্কিন সীমান্ত পেরিয়ে আলবার্তার ম্যানের দ্রুত ভ্রমণ ফেন্টানাইল দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়
বডিক্যাম $ 167 মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার সংগ্রহের পরে লোটো উইনার গ্রেপ্তারের দিন দেখায়
“বড় পরিস্থিতিতে যখন তিনি দেরিতে উঠে আসি তখন আমি সর্বদা খুশি” “
বৃহস্পতিবার শিকাগো কিউবসের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয়ের জন্য গেরেরো সপ্তম ইনিংসে গেমজে বিজয়ী দুই রানের হোমারকে বেল্ট করার পরে এটি আমেরিকান লিগের ইস্ট-শীর্ষস্থানীয় ব্লু জেসের 39 তম প্রত্যাবর্তন জয় এবং দ্বিতীয় খেলায় দ্বিতীয়।
স্নাইডার বলেছিলেন, “আমি মনে করি আপনি যত বেশি এটি করবেন, আপনি যখন সেই পরিস্থিতিতে থাকবেন তখন আপনি তত বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।” “এটি ভাগ্য নয়। এটি করা শক্ত, তবে যে কোনও কিছুর মতো আপনি এটি যত বেশি করেন ততই আপনি এটি আরও ভাল।”
স্প্রিঞ্জার, বিবার আপডেট
জর্জ স্প্রিংগার শুক্রবার ট্রিপল-এ বাফেলো হয়ে তার পুনর্বাসনে শুরুতে তিনটি ব্যাট-ব্যাট-এর দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন এবং শনিবার ব্লু জেস লাইনআপে ফিরে আসতে পারেন।
রাইটি শেন বিবার বাফেলোতে সাতটি শাটআউট ইনিংস খেলেন, ছয়টি হিট এবং 90 টি পিচে কোনও হাঁটাচলা নিয়ে চারটি আউট করেছিলেন।
বিবার পরের সপ্তাহে তার ব্লু জেসের আত্মপ্রকাশ করতে পারে, সম্ভবত আগামী শুক্রবার মিয়ামি মারলিন্সের বিপক্ষে রাস্তায়।
কানাডিয়ান প্রেসের এই প্রতিবেদনটি প্রথম আগস্ট 15, 2025 প্রকাশিত হয়েছিল।
© 2025 কানাডিয়ান প্রেস