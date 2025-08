খনন রাখুন, ডোনাল্ড। আপনি এপস্টাইন কেলেঙ্কারীকে বাঁচিয়ে রাখছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন বিচারিক ধর্ষককয়েক ডজন মহিলার দ্বারা যৌন নির্যাতন বা হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত। এছাড়াও, তিনি মনে হয় গুরুতর জ্ঞানীয় হ্রাস। কারণগুলির এই সংমিশ্রণটি প্রায় গ্যারান্টি দেয় যে কারাগারে মারা যাওয়ার আগে শিশু যৌন পাচারের জন্য অভিযুক্ত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইনের সাথে তার সম্পর্কের গল্পটি কার্যকর হতে থাকবে।

সোমবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের পাশাপাশি ট্রাম্প একটি দীর্ঘ, কখনও কখনও অসংলগ্ন সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। তারা অবশ্যই শুল্ক নিয়ে আলোচনা করার জন্য বৈঠক করছিল, তবে এপস্টেইনের দিকে প্রশ্নগুলি হয়েছিল। তাদেরকে চড় মারার বা তাদের উপেক্ষা করার পরিবর্তে, তিনি কখনও কখনও করেন, ট্রাম্প তাদের উত্তর দিয়েছিলেন। দৈর্ঘ্যে এবং খুব আশ্চর্যজনকভাবে।

ট্রাম্প বজায় রেখেছেন যে কয়েক বছর আগে এপস্টেইনের সাথে তাঁর পতন ঘটেছে। 2004 সালে, তারা প্রতিযোগিতা একই কৌতুকপূর্ণ পাম বিচ সম্পত্তির জন্য, এবং ট্রাম্প তার বন্ধুকে ছাড়িয়ে এটি পেয়েছিলেন। (কিছু অ্যাকাউন্টে, এপস্টাইনই ছিলেন যিনি এর উপর বন্ধুত্বকে ভেঙে দিয়েছিলেন))

শোনা যায়, এর জন্য দুটি স্কামি ধনী ছেলে।

ট্রাম্পের কিছু যোগাযোগের লোক বলেছেন যে ট্রাম্প এপস্টেইনকে মার-এ-লেগো থেকে লাথি মেরেছিলেন “ক্রিপ হওয়ার জন্য“হেনচম্যান স্টিফেন চেউংয়ের কথায়।

তবে সোমবারের সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। এবং একটি ভুতুড়ে ভয়ঙ্কর এক।

“কয়েক বছর ধরে আমি জেফ্রি এপস্টেইনের সাথে কথা বলব না, কারণ তিনি এমন কিছু করেছিলেন যা অনুপযুক্ত ছিল…। তিনি আমার পক্ষে কাজ করেছেন এমন লোকদের চুরি করেছিলেন।… এবং তিনি আবার এটি করেছিলেন।

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়াটি ছিল যে “অনুপযুক্ত” এপস্টেইনের ২০০৮ সালের কারাদণ্ডকে বর্ণনা করার জন্য দুর্বল বিয়ারের মতো মনে হচ্ছে “পতিতাবৃত্তির জন্য একজন নাবালিকাকে অনুরোধ করা এবং সংগ্রহ করা। ” তবে না, ট্রাম্প সে সম্পর্কে কথা বলছিলেন না: “(এপস্টেইন) আমার পক্ষে কাজ করা লোককে চুরি করেছিল।” তারপরে আমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে দোষী সাব্যস্ত হওয়া গিলাইন ম্যাক্সওয়েল প্রকৃতপক্ষে একটি স্পা অ্যাটেন্ডেন্ট হিসাবে চাকরি থেকে দূরে একটি মার-এ-লেগো রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপক 16 বছর বয়সী ভার্জিনিয়া জিফরকে নিয়োগ দিয়েছেন?

মনে রাখবেন যে ম্যাক্সওয়েল তার পক্ষে কাজ করেছেন এমন মহিলাদের বলেছিলেন “দাস। ” ট্রাম্পের মনে হয় মার-এ-লেগো কর্মীদের মধ্যে মালিকানাধীন আগ্রহ রয়েছে-তারা “দাস” এর অনুরূপ “চুরি” হয়েছিল, তবে আপনি যদি এই সংখ্যক গার্লসকে ডুবিয়ে রাখেন তবে এটি আরও বেশি কিছু ঘটবে না। মার-এ-লেগোতে।) ট্রাম্প আরও উদ্ভটভাবে বলেছিলেন যে এপস্টাইনের বেসরকারী ক্যারিবিয়ান দ্বীপটি দেখার জন্য তিনি কখনও “সুযোগ পাননি”, যেখানে যৌন পাচারের বেশিরভাগ অংশই হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে!

প্রথম অ্যাপস্টাইন এবং ম্যাক্সওয়েলের (এবং প্রিন্স অ্যান্ড্রু, যিনি তাকে একাধিকবার যৌনমিলন করতে বাধ্য করেছিলেন) এর উপর হুইসেলটি উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করার কয়েক দশক পরে, ভার্জিনিয়া জিফ্রে এই বছরের এপ্রিল মাসে আত্মহত্যা করেছিলেন বলে জানা গেছে (যদিও তার বাবা -মা তার মৃত্যুর কারণ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন)। তার মৃত্যু একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুস্মারক যে পাচারের জুটির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী মহিলা কেউই ন্যায়বিচার অর্জন করতে পারেনি।

ট্রাম্প সোমবার গল্পের আরেকটি দিকটি জীবিত রেখেছিলেন, যখন তিনি আবার একজন মহিলার “বিতর্কিত অঙ্কন” অবদান রাখার বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন, তার এবং এপস্টেইনের অনেক সাধারণতা এবং “গোপনীয়তা” এর প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে এপস্টেইনের পঞ্চাশতম জন্মদিনের জন্য একটি বইতে। তবে তিনি এই জাতীয় বইয়ের উপস্থিতি থাকতে দিয়েছিলেন। “তারা বলেছে যে অনেক লোকের দ্বারা অনেক চিঠি ছিল,” তিনি সাংবাদিকদের বলেন। “অনেক বড়, সফল মানুষ।” তিনি নিজেকে “বড় সফল ব্যক্তিদের” সাথে যুক্ত করার প্রতিরোধ করতে পারবেন না যারা এপস্টেইনের বইতে অবদান রেখেছিলেন, এই জাতীয় বইয়ের উপস্থিতি থাকা উচিত – এটি হয় এবং আমি পূর্বাভাস দিয়েছি যে আমরা এটি দেখতে পাব। তার কী ভুল?

এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল (এবং প্রাক্তন ট্রাম্পের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা আইনজীবী) টড ব্লাঞ্চকে প্রায় দুই দিন ম্যাক্সওয়েলের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য, বর্তমানে তার অপরাধের জন্য 20 বছর কারাগারে সেবা করছেন) এর পরিপ্রেক্ষিতে, ট্রাম্প নির্লজ্জভাবে জোর দিয়েছিলেন, “ভাল, আমি তাকে ক্ষমা করার অনুমতি দেননি তবে কেউ আমার কাছে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। এখনই এটি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন না। এখনই এটি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এখনই এটি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এখনই, যাইহোক।

বিপজ্জনকভাবে, এটি এমন এক জায়গা যেখানে ট্রাম্পের ল্যাপডোগগুলি এই গল্পটি কীভাবে চলবে তা নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়। রবিবারহাউস জিওপি স্পিকার মাইক জনসন, ট্রাম্পের অন্যতম নির্ভরযোগ্য টোডিজ, আনলোড ম্যাক্সওয়েলকে ক্ষমা করার নৈতিকতা এবং রাজনীতি সম্পর্কে। এটি সম্পূর্ণ পড়া মূল্যবান:

আপনি যদি আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন তবে আমার মনে হয় 20 বছর একটি পিটট্যান্স ছিল। আমি মনে করি তার কমপক্ষে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত। এই সমস্ত অবর্ণনীয় অপরাধ সম্পর্কে চিন্তা করুন। এবং যেমন আপনি আগে উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত এক হাজার ক্ষতিগ্রস্থ। It’s hard to put into words how evil this was and that she orchestrated it and was a big part of it. কমপক্ষে ফৌজদারি অনুমোদনের অধীনে, আমি মনে করি এটি একটি ক্ষমাযোগ্য জিনিস। সুতরাং আবার, আমার সিদ্ধান্ত নয়, তবে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি হিসাবে আমার সম্পর্কে দুর্দান্ত বিরতি রয়েছে।