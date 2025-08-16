ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধের রাশিয়ান প্রতিবেদন অনুসারে, এটি অ্যান্টি -ট্যাঙ্ক মাইন প্রকাশের জন্য আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ব্যবহার করে; এটি পূর্বে ইউক্রেনীয় বহুজাতিক বোম্বার ড্রোন দ্বারা ব্যবহৃত কৌশল।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি নতুন ভিডিওতে আমরা এই ডেল্টা উইংসগুলির মধ্যে কমপক্ষে একটি দেখতে পাই যা ক্যাপসুলগুলি থেকে পিটিএম -3 অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইনগুলি প্রকাশ করে যা ইন্টিগ্রেটেড এবং উইং বডি এর অধীনে ইনস্টল করা আছে। প্রতিটি ক্যাপসুলে একটি খনি থাকে যা একটি ছোট বিস্ফোরক লোডে প্রকাশিত হয় এবং এই ছোট বিস্ফোরণটি ভিডিওতে পরিষ্কার। কমপক্ষে দুটি ইউক্রেনীয় গাড়ি এই খনিগুলির চিকিত্সা করেছে বলে মনে হয়।
ভিডিওতে এনজিপি-রজভেদকা সামরিক টেলিগ্রাম চ্যানেল লিখেছেন, “আজ আপনি চলমান স্থল লক্ষ্যগুলির বিরুদ্ধে ড্রোনগুলির প্রথম নতুন কৌশলটি দেখছেন।” কিছু সময় আগে, শত্রু জেরানিয়ামের ডানাগুলির অধীনে উদ্বেগজনক বার্তা প্রকাশ করেছিল (কন্ট্রোল ইউএভির রাশিয়ান নমুনা), মাইন ক্যাপসুলগুলি অজানা ছিল। ইউএভি শত্রুর রসদ রুটের প্রত্যন্ত খনিগুলি সরাসরি প্রত্যক্ষ করে, যার ফলে একটি পরিবহন ইউনিট ক্ষতি এবং অন্য ইউনিটের আহত হয়। গাইডেন্স সিস্টেমের উন্নতি হবে, ব্যবহারের কৌশলগুলি প্রসারিত করা হবে এবং শত্রু রসদ সম্পূর্ণ দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে। জেরানিয়াম ইউএভি এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে এর অর্থ কী? “
খনি ছেড়ে দেওয়ার জন্য রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণের ব্যবহার
গত সপ্তাহে, ইউক্রেনের তৃতীয় জেলার এই ড্রোনগুলির মধ্যে একটিকে উৎখাত করার সাথে সাথে ইউক্রেনীয় ন্যাশনাল পুলিশ (এনপিইউ) প্রথমে খনি প্রকাশের জন্য তাদের ব্যবহারের ঘোষণা করেছিল এবং লিখেছিল: “এই পদ্ধতিটি শত্রুকে দূরবর্তীভাবে রাস্তা এবং কৃষিজমি খনি খনি খনি খনি এবং একটি প্লাস্টিকের শেল এবং চৌম্বকীয় সিজনিং এবং মেকানারিটির চালককে মেকিনারি করতে দেয়।”
মেইন পিটিএম -3 এর অবশেষ ইউক্রেনের তৃতীয় জোনে আবিষ্কার করা হয়েছে
পিটিএম -3 একটি সোভিয়েত-যুগের অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক খনি যা গাড়ি, আর্টিলারি বা হেলিকপ্টার দ্বারা ম্যানুয়ালি বিতরণ করা যেতে পারে। মার্কিন সেনাবাহিনীর মতে, খনিটির দেহটি পাঁচটি পক্ষের একটি গর্ত তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। চৌম্বকীয় সিজনিং ব্যবহার করে এই খনিটি একটি যানবাহন পাস করে বিস্ফোরিত হতে পারে এবং একটি গতি -সংবেদনশীল অ্যান্টি -স্টরিং প্রক্রিয়াও রয়েছে।
ইউএভির সাথে সংযুক্ত একটি খনিগুলির অবশেষ
রাশিয়ায় আপগ্রেড এবং বৃদ্ধি উত্পাদন
ইউএভি সেপ্টেম্বরে রাশিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ করেছে। রাশিয়া, জেট ইঞ্জিন এবং ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা থেকে বাঁচার জন্য নতুন কৌশলগুলির মতো বৈশিষ্ট্য যুক্ত করার পাশাপাশি, অত্যন্ত চালু রয়েছে এই ড্রোনগুলির উত্পাদন বৃদ্ধি এবং এখন এটি মাসে প্রায় 6,000 ড্রোন উত্পাদন করে এবং এই ড্রোনগুলির সক্ষমতা ট্রিপল হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।
এটি লক্ষ করা উচিত যে এই ড্রোনগুলি কেবলমাত্র ড্রোন নয় যা রাশিয়া পিটিএম -3 খনি স্থানান্তর করতে ব্যবহার করে এবং ইউক্রেনীয় মিলিটার্নেই সামরিক মিডিয়া অনুসারে, রাশিয়া ল্যানসেট ড্রোনগুলিতেও এই খনিগুলি ইনস্টল করে। যাইহোক, খনিটি প্রকাশের পরিবর্তে ইউএভির প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পিটিএম -3 খনি, 1.5 কেজি ওজনের, স্ট্যান্ডার্ড কেজেড -6 ওয়ারহেডের চেয়ে বেশি ধ্বংস শক্তি রয়েছে।
ল্যানসেট ইউএভি
