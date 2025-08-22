খনির পিট ধসের আবোনি সম্প্রদায়ের মধ্যে দু’জন মারা যায়

এবোনি রাজ্যে একটি খনির গর্তের পতনের পরে দু’জনকে মৃত নিশ্চিত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার আইভো স্থানীয় সরকার অঞ্চলে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছিল, বাসিন্দাদের শোকের মধ্যে ফেলেছে এবং রাজ্যে অবৈধ খনির কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
শুক্রবার এই ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে আইভো স্থানীয় সরকার অঞ্চলের চেয়ারম্যান এমমানুয়েল আজাহ পরিস্থিতিটিকে হৃদয় বিদারক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি বলেন, এই পতন যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই অবৈধ খনির অনুশীলনের সাথে যুক্ত ছিল।
“এই দুর্ভাগ্যজনক ট্র্যাজেডি অবৈধ খনির ক্রিয়াকলাপগুলির ফলস্বরূপ যার বিরুদ্ধে আমরা সতর্ক করে দিয়েছি। দুঃখের বিষয়, দুটি প্রাণ হারিয়ে গেছে।
“আমরা বাসিন্দাদের এই অনিরাপদ খনির উদ্যোগ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই,” আজাহ বলেছিলেন।
তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে কাউন্সিল এই জাতীয় অনুশীলনগুলি রোধ করার প্রচেষ্টা আরও তীব্র করবে এবং যোগ করে আরও যোগ করেছে যে অবৈধ খনির অভিযানের পিছনে যারা অনুমোদিত হবে।
এছাড়াও কথা বলতে গেলে, একজন সম্প্রদায়ের নেতা, চিফ স্যামুয়েল এনওয়ারি আরও জীবন ক্ষতি রোধে খনির কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণকে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন।
“আমরা আমাদের তরুণদের এভাবে মারা যেতে দেখতে পারি না। সরকারকে অবশ্যই জরুরিভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।