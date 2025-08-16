You are Here
খাঁটি বিলাসিতা! ব্রুনা মার্কেজাইন দ্বীপে 30 বছরের পুরানো স্ফটিক -স্টুডেড চেহারাতে স্বচ্ছতা এবং উজ্জ্বলতা ‘আপত্তি’
এই মুহুর্তের লিওনিনা এই শুক্রবার (15) আপনার জন্য স্পটলাইট চুরি করেছে! চেহারার বিশদ সহ ফটোগুলি দেখুন:




ফোটো: ব্রাজিলনিউজ / খাঁটি লোক

মুহূর্তটি সব তার, আমার লোকেরা! ব্রুনা মার্কেজাইন অত্যাশ্চর্য পোজ তার জন্মদিনের জন্য “উত্সব”, যা এই শুক্রবার (15) রিও ডি জেনিরোতে ট্যাক্স দ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়। অভিনেত্রী, এটি মাসের শুরুতে 30 বছর বয়সীবাজি একটি বিচক্ষণ আভা এবং প্রচুর সংবেদনশীলতায় তিনি যেভাবে এটি পছন্দ করেন। চেহারাটি খাঁটি গ্ল্যামারে পরিণত করার জন্য এটিতে ত্বক প্রদর্শন, শক্তিশালী কাছাকাছি এবং এমনকি মেগাহায়ার ছিল! আসুন বিশদগুলিতে যাই!?

ব্রুনা মার্কেজাইন ‘নগ্ন পোশাক’ তে বেটস

এই অনুষ্ঠানের জন্য, ব্রুনা একটি আন্তর্জাতিক ক্যাটওয়াকের যোগ্য একটি নগ্ন পোশাক বেছে নিয়েছিল। টুকরোটি একটি ধাতব প্লট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা পুরোপুরি স্ফটিকগুলির সাথে জড়িত, প্রতিটি ক্লিকের সাথে একটি আলোকিত প্রভাব নিশ্চিত করে। নীচে, একটি টাইট নগ্ন আস্তরণ চকচকে সূচিকর্মের নায়ক না নিয়ে প্রয়োজনীয় কভারেজ দেয়। সোজা মডেলিং এবং বদ্ধ নেকলাইন সিলুয়েটকে দীর্ঘায়িত করে, প্রমাণ করে যে এটি একই পরিমাণে সেক্সি এবং মার্জিত হওয়া সম্ভব। একটি ডিভা!

চেহারাটি মেগাহায়ারের সাথে আরও বেশি প্রভাব ফেলেছে, যা সেরা রেড কার্পেট স্টার স্টাইলে দীর্ঘ, ভারী এবং উইকস স্ট্র্যান্ডকে তৈরি করেছে। মেকআপটি উজ্জ্বল ত্বক, ধূমপায়ী চোখ এবং গোলাপী ঠোঁট সহ একটি আভাস প্রস্তাব অনুসরণ করেছে। পায়ে, নগ্ন স্কারপিনগুলি সিলুয়েট দীর্ঘায়িত করে, যখন বিচক্ষণ গহনাগুলি – কানের দুল, ব্রেসলেট এবং রিং – এই ধারণাটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে যে কখনও কখনও বিলাসিতা বিশদটিতে থাকে। উপরের আমাদের গ্যালারীটিতে ফটোগুলি দেখুন!

চেহারা পর্যন্ত একটি পার্টি

এবং এটি এমন কোনও দৃশ্য নয় যা এত গ্ল্যামার ধারণ করে। ব্রুনা আরোপিত ফিস দ্বীপে প্রায় 200 জন অতিথিকে পান …

