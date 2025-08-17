খাইবার পাখতুনখওয়া ও গিলগিত -বালতিস্তানের বন্যার ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রেশন বিতরণ

খাইবার পাখতুনখওয়া এবং গিলগিত -বালতিস্তানে পাক সেনাবাহিনীর বন্যা ত্রাণ অপারেশন চলছে, বন্যা -প্রভাবিত খাইবার পাখতুনখ্বা এবং মিংগোরার ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে রেশন বিতরণ করা হয়েছিল।
মানসেরা, নীল বান এবং বাটাগ্রামের বন্যা -হিট অঞ্চলে উদ্ধার অভিযানও চলছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে দুধ ও খাদ্য আইটেম বিতরণ করা হয়েছিল, মেডিকেল শিবিরে 100 জনেরও বেশি লোককে চিকিত্সা সহায়তা দেওয়া হয়েছিল।
সম্পর্কিত রাস্তাগুলিও সাফ করা হয়েছে। গিলগিট -বালতিস্তানে সিভিল প্রশাসনের সাথে পাক সেনাবাহিনী মাত্র 18 ঘন্টার মধ্যে বাঘচা রোডটি পুনরুদ্ধার করেছিল।
গিলগিট -বালতিস্তানের টেরো গ্রামে পাক আর্মি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে।
চিকিত্সকদের একটি দল স্থানীয়দের 24 ঘন্টা সরবরাহ করবে, রুটগুলি বন্ধ হওয়ার কারণে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল, চিকিত্সকদের একটি দল আক্রান্ত রোগীদের পরিদর্শন করেছে এবং তাদের ওষুধ সরবরাহ করেছিল।
হেলিকপ্টার কর্তৃক চারজন গুরুতর আহতকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, পাক সেনাবাহিনী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে রেশন ব্যাগগুলিও বিতরণ করা হয়েছিল, রেশনটিতে আটা, চাল, ডাল, পানীয় জল এবং অন্যান্য খাবারের জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।