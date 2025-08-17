You are Here
খাইবার পাখতুনখওয়া জীবন এবং আর্থিক ক্ষতির বিশদ প্রকাশ করে
News

খাইবার পাখতুনখওয়া জীবন এবং আর্থিক ক্ষতির বিশদ প্রকাশ করে

- ফাইল ফটো
– ফাইল ফটো

প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (পিডিএমএ) খাইবার পাখতুনখোয়ায় প্রাণ ও আর্থিক ক্ষতির ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ প্রকাশ করেছে।

পিডিএমএর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃষ্টি ও বন্যার কারণে ৩১৪ জন নিহত ও ১৫6 জন আহত হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে বৃষ্টিপাতের ফলে 159 টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, 97 টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং 62 টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 17 থেকে 19 আগস্ট প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের আশা করা হচ্ছে, বর্তমান বৃষ্টিপাতের বর্তমান সিরিজটি 21 আগস্ট পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।