You are Here
খাইবার পাখতুনখওয়া সরকার অবৈধ খনন নিষিদ্ধ
News

খাইবার পাখতুনখওয়া সরকার অবৈধ খনন নিষিদ্ধ

খাইবার পাখতুনখওয়া সরকার অবৈধ খনন নিষিদ্ধ

খাইবার পাখতুনখওয়া সরকার অবৈধ খনির বিরুদ্ধে সিন্ধু ও কাবুলের তীরে সোনার পুলিসার নিষিদ্ধ করেছে।

খাইবার পাখতুনখওয়া স্বরাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ স্বরাষ্ট্র বিভাগের জারি করা এক বিবৃতিতে বলেছে যে কাবুলের সিন্ধু নদীর তীরে সোনার সন্ধান থেকে 60০ দিন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে ধারা 144 সোয়াট, নওশেরা, কোহাত এবং সংলগ্ন অঞ্চলে প্রয়োগ করা হয়েছে, অবৈধ খনির পরিবেশগত ঝুঁকির কারণ হচ্ছে।

কর্তৃপক্ষ বলছে যে অবৈধ খনির বাজেয়াপ্ত করা হবে, অন্যদিকে লঙ্ঘন ধারা ১৮৮ এর অধীনে ব্যবস্থা নেবে।

সূত্র মতে, মন্ত্রিসভা খনিজ বিভাগকে পরিচালনার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিল, সাম্প্রতিক খাইবার পাখতুনখওয়া মন্ত্রিসভা সভায় বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছিল।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।