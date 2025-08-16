খাইবার পাখতুনখোয়ায় বন্যার ধ্বংস

পাকিস্তানের উপরের অঞ্চলের সবচেয়ে খারাপ বন্যা, বিশেষত খাইবার পাখতুনখোয়ায়, বিধ্বংসের সৃষ্টি করেছে, খাইবার পাখতুনখোয়ার বিভিন্ন জেলায় মেঘ, জমি স্লাইডিং এবং বন্যার রেলগুলির কারণে শত শত মানুষ মারা গেছে, এবং বেশ কয়েকটি লোক ভেঙে পড়েছে এবং প্লাবিত হয়েছে।
খাইবার পাখতুনখোয়ার বুনার জেলায় সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, বুনার জেলায় প্রায় ২০০ জন নিহত হয়েছে এমন খবরে বলা হয়েছে যে, বন্যার তীব্রতা জেলা জুড়ে বন্যার জরুরি অবস্থা আরোপিত হয়েছে এই বিষয়টি থেকে অনুমান করা যেতে পারে।
বাজৌর জেলায় বন্যা এবং ভারী বৃষ্টিপাতও উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করেছে। খাইবার পাখতুনখওয়া সরকার হেলিকপ্টার ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং দু’জন পাইলট সহ ৫ জন নিহত হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গুন্ডাপুর প্রদেশে ব্যাপক হতাহতের কারণে প্রদেশ জুড়ে শোকের একদিন ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ টেলিফোনে খাইবার পাখতুনখোয়া গভর্নর ফয়সাল করিম কুন্ডির সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।
পিডিএমএর মতে, খাইবার পাখতুনখোয়া বাজৌর জেলা সহ অন্যান্য অঞ্চলে মেঘ, জমি স্লাইডিং এবং বন্যার রেলপথের কারণে গত ২৪ ঘন্টা ধরে ২০০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে, এবং ৩৩ জন এখনও নিখোঁজ রয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষতি বোনার জেলায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।
এই জেলায় গতির সংখ্যাও সর্বোচ্চ। বুনার, বাজৌর, মনসেহরা এবং বাটাগ্রামকে দুর্যোগ জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টিপাতও সোয়াটে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।
সেনাবাহিনীর কর্মীরা বন্যা -হিট অঞ্চলে বন্যা ত্রাণ পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন, মানুষকে প্লাবিত অঞ্চল থেকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী খাইবার পাখতুনখোয়ার বিশেষ নির্দেশে ক্ষতিগ্রস্থ জেলাগুলির জন্য ৫০ কোটি রুপি ত্রাণ তহবিল মুক্তি পেয়েছে।
এদিকে, আজাদ কাশ্মীরে ভারী বৃষ্টিপাতের সময় মেঘ ফেটে, নদী এবং বিভিন্ন জায়গায় জমি স্লাইডিংয়ের কারণে 9 জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, এবং ঘরবাড়ি এবং বাণিজ্যিক অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। বেশ কয়েকটি সেতু জলে প্রবাহিত হয়েছিল।
এনডিএমএর তথ্য অনুসারে, ২ June জুন থেকে বর্ষার বৃষ্টিপাত দেশজুড়ে ৩৩০ জনকে হত্যা করেছে। রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাত ও বন্যার কারণে মূল্যবান মানবজীবনের ক্ষয়ক্ষতির জন্য গভীর দুঃখ ও আফসোস প্রকাশ করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ খাইবার পাখতুনখোয়ার হত্যার বিষয়ে গভর্নর ফয়সাল করিম কুন্ডিকে টেলিফোন করেছিলেন এবং হতাহতের বিষয়ে আফসোস প্রকাশ করেছেন।
এদিকে, গতকাল প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সভাপতিত্বে দেশে সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাত এবং বন্যার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য দেশে জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চেয়ারম্যান এনডিএমএ লে।
এটি পাকিস্তানে সাম্প্রতিক বর্ষার বৃষ্টির সপ্তম বানান। আজাদ কাশ্মীর এবং খাইবার পাখতুনখোয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে এই বানানটি বহু হতাহতের শিকার হয়েছে। এবার, এই অঞ্চলগুলিতে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত এবং হিমবাহের গলে যাওয়ার কারণে, নদীগুলিতে বন্যার ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল, অন্যদিকে মেঘ ফেটেও গুরুতর।
এখন এই জল পাকিস্তানের নীচের অংশে আসবে এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, ভারত সুতলেজ নদীতে আরও জল প্রকাশ করেছে, যা সুতলেজ নদীর কাসুরের নিকটে গুন্ডা সিংয়ের বন্যার নীচে বেশ কয়েকটি সীমান্ত গ্রাম তৈরি করেছে, যার স্থল যোগাযোগ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, স্থায়ী ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে।
গতকালের তথ্য অনুসারে, প্রধান গুন্ডা সিংহের জল নির্গমন সত্তর হাজার কিউসেক রয়েছে, জেলা প্রশাসনও তরোয়াল পোস্টে ত্রাণ শিবির স্থাপন করেছে, পিডিএমএ পাঞ্জাব বলেছেন যে ১ 16 থেকে ১ august আগস্ট পর্যন্ত বর্ষার বৃষ্টিপাতের কারণে সিন্ধ নদীতে জলের উত্থান রয়েছে। এই বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর চিফ ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনির বলেছেন যে খাইবার পাখতুনখোয়ায় মোতায়েন করা সেনাবাহিনী বন্যা -হিট জনগণের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে। তারা খাইবার পাখতুনখোয়ায় বন্যার পুনর্বাসনের বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছে। সেনাবাহিনী প্রধান জানিয়েছেন, এ বিষয়ে অতিরিক্ত সেনাও প্রেরণ করা হচ্ছে।
সুরক্ষা সূত্রে জানা গেছে, পাক সেনাবাহিনী খাইবার পাখতুনখোয়ায় বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের পুনরুদ্ধারের জন্য এক দিনের বেতন উত্সর্গ করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী খাইবার পাখতুনখওয়া বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সহায়তা করার জন্য তার এক -দিনের রেশন, যা 600০০ টনেরও বেশি বরাদ্দ করেছে।
সেনাবাহিনী প্রধান সেতুগুলির মেরামত সম্পন্ন করার জন্য কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ারদের বিশেষ নির্দেশনা জারি করেছেন, যেখানে প্রয়োজনীয় যেখানে অস্থায়ী সেতু স্থাপন করা উচিত। পাক আর্মি হেলিকপ্টার এবং সেনা বিমান চালনা ইতিমধ্যে খাইবার পাখতুনখওয়া বন্যা পুনরুদ্ধার করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে -হিট মানুষ। পাক আর্মি প্রতিটি অসুবিধায় খাইবার পাখতুনখওয়ার সাহসী লোকদের সাথে কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে।
পাকিস্তান মারাত্মক জলবায়ু পরিবর্তনের মুখোমুখি হচ্ছে, পাকিস্তান বিশ্বের অন্যতম একটি দেশ যা সবচেয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে ভুগেছে। প্রতিবছর পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে, হিমবাহের গলে যাওয়া ত্বরান্বিত হয়।
গিলগিট -বালতিস্তান, 000,০০০ এরও বেশি প্রধান প্রাকৃতিক হিমবাহের জন্য একটি বাড়ি, জলবায়ু পরিবর্তন এই হিমবাহগুলির জন্য গুরুতর হুমকির কারণ রয়েছে। কম পরিমাণে তুষারপাতের কারণে পাহাড়গুলি তুলনামূলকভাবে শুকনো হয়ে গেছে, যার ফলে তারা আইসবার্গে ভুগতে থাকে এবং মাঝে মাঝে দিনে বহুবার ঘটে।
জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের জীবন, সম্পত্তি, ফসল, উর্বর জমি, গাছ এবং প্রাণিসম্পদকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে, তুষারপাত এবং দ্রুত হিমবাহ গলানো জলবায়ু পরিবর্তনের হ্রাস নিয়ে এই অঞ্চলে একটি বড় জলের সংকটের আশঙ্কা। বনের অঞ্চল ইতিমধ্যে পাকিস্তানে কম, তবে প্রাকৃতিক বনের নৃশংস ফসল অব্যাহত রয়েছে।
ব্রিটিশ যুগে, বিশেষত ব্রিটিশ যুগে নির্মিত হিলস স্টেশনগুলিতে অভূতপূর্ব ভবন নির্মাণের কারণে বনের অঞ্চলও হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং ধোঁয়া দূষণের কারণে পরিবহন, বৈদ্যুতিন, গ্যাস এবং কয়লা বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
পাহাড়ের কাটার কারণে ভূমিধাঁধিও বাড়ছে। হিমবাহগুলি উত্তরাঞ্চলীয় অঞ্চলে শক্তির একটি অমূল্য উপহার। তারা যদি তাদের গলনা অব্যাহত রাখে তা কাটিয়ে ওঠার পদক্ষেপ না নিলে, আসন্ন বছরগুলিতে, বৃষ্টি, ক্লাউডবার্টস, ভূমিধারণ এবং বন্যার তীব্রতা আজাদ কাশ্মীর, গিলগিট -বালতিস্তান এবং খাইবার পাগতুনখ্বের উত্তর অংশগুলিতে বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।