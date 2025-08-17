ব্রায়ান মুলরোনিকে কানাডার historic তিহাসিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া বন্ধ করার জন্য একটি নতুন নিয়ম নিয়ে মানুষ এবং জাতীয় তাত্পর্যপূর্ণ স্থানগুলি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত একটি ফেডারেল সংস্থা।
এটিকে মুলরনি নিয়ম বলুন, বা সম্ভবত রক্ষণশীলদের নিয়মের জন্য বিভিন্ন নিয়ম তৈরি করা যাক। সদস্যদের সদস্য Canas তিহাসিক সাইট এবং কানাডার স্মৃতিসৌধ বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কানাডার 18 তম প্রধানমন্ত্রী ব্রায়ান মুলরনি তাঁর মৃত্যুর 25 বছর পরেও সম্মানিত হতে পারবেন না।
তবেই তারা তাকে “জাতীয় historic তিহাসিক ব্যক্তি” হিসাবে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম হবে।
মর্মস্পর্শী সংবাদ ব্ল্যাকলকের প্রতিবেদক থেকে এসেছিলেনঅটোয়ায় একটি স্বাধীন মিডিয়া আউটলেট যা ফেডারেল সরকারের ইনস এবং আউটগুলিকে কভার করে। এই সিদ্ধান্তটি যেখানে করা হয়েছিল সেখানে সভা করে বোর্ডের 4 জুন, 2024 এর একটি অনুলিপি পেতে তাদের পার্ক কানাডায় তথ্য অনুরোধের অ্যাক্সেস ফাইল করতে হয়েছিল।
মুলরনি, যিনি ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি আগের ফেব্রুয়ারিতে মারা গিয়েছিলেন এবং এটি তাদের প্রথম সভা ছিল। ব্ল্যাকলকের প্রাপ্ত মিনিট অনুসারে তারা এই নতুন নিয়মটি তৈরি করেছিলেন, কানাডার উপর একটি নীতিনির্ধারণী নীতিমালার প্রভাব সহ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুলরনি ছিলেন।
“বর্তমান বোর্ড নীতি প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু এবং স্মরণীয় অভিপ্রায় বিবৃতিতে তার অবদানের বক্তব্যগুলির মধ্যে বিলম্বের সময়কে নির্দেশ করে না,” মিনিটগুলি পড়েছিল। “বোর্ডের সদস্যরা কানাডার ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রীর অবদানের বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অনুমতি দেওয়ার জন্য উপযুক্ত যে বছরগুলি উপযুক্ত ছিল সে সম্পর্কে একটি প্রাণবন্ত বিতর্ক করেছিলেন।”
স্পষ্টতই বিতর্কের অংশ হিসাবে, বোর্ড মুলরোনির কৃতিত্ব যেমন আমেরিকার সাথে মুক্ত বাণিজ্য সুরক্ষিত করা, আটটি নতুন জাতীয় উদ্যান তৈরি করা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী বিরুদ্ধে অভিযোগের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো আলোচনা করেছিল। তারা তাঁর জিএসটি প্রবর্তনের বিষয়েও আলোচনা করেছিলেন, কুইবেককে সংবিধানে স্বাক্ষর করার জন্য তাঁর ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং তিনি রাজনীতি ছাড়ার পরে পিসি পার্টির ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়েও আলোচনা করেছিলেন।
তাঁর সম্পর্কে তাদের যে বিতর্ক ছিল তা আপনাকে বলা উচিত যে তিনি এই দেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য historical তিহাসিক ব্যক্তি এবং সে হিসাবে সম্মানিত হওয়া উচিত।
পরিবর্তে, বোর্ড আরেকটি পথ বেছে নিয়েছিল এবং মুলরনি নিয়মটি আবিষ্কার করেছিল।
“বোর্ড শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নির্দিষ্ট গাইডলাইনটি ইঙ্গিত করা উচিত যে প্রধানমন্ত্রীর জন্য স্মরণীয় অভিপ্রায় একটি বিবৃতি সংজ্ঞায়িত করার আগে মৃত্যুর 25 বছর পরে উপযুক্ত বিলম্ব,” মিনিটস স্টেট।
আপনি যদি ভাবছেন তবে এই একই দেহটি তাদের মৃত্যুর পরেই অতীতের উদার প্রধানমন্ত্রীদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কোনও সময় নষ্ট করেনি।
জন টার্নার, যিনি ১৯ 1984৪ সালের জুন থেকে সেই বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুলরনি দায়িত্ব গ্রহণের সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সালে মারা যান এবং ছিলেন 28 এপ্রিল, 2021 এ জাতীয় historic তিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত। যারা তার পাসের 222 দিন পরে, বা সাত মাস 10 দিন পরে স্কোর রাখে।
পিয়ের ট্রুডো 28 সেপ্টেম্বর, 2000 এ মারা যান এবং ছিলেন 27 এপ্রিল, 2001 এ বোর্ড দ্বারা স্বীকৃত। ট্রুডোর মৃত্যু এবং স্বীকৃতির মধ্যে এটি মাত্র 212 দিন বা সাত মাস।
উভয় পুরুষই মূল historical তিহাসিক ব্যক্তিত্ব এবং স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য, তবে মুলরোনির জন্য আলাদা মান কেন?
এটা একেবারে অযৌক্তিক।
সুতরাং, এটিও সত্য যে পিয়েরে ট্রুডো মারা যাওয়ার পরে, আমরা তাত্ক্ষণিকভাবে তার জন্য একটি বিমানবন্দর রেখেছিলাম, ফেডারেল সরকার ট্রুডো ফাউন্ডেশন স্থাপনের জন্য 125 মিলিয়ন ডলার কর ডলার দিয়েছে এবং তারা তার পরে একটি পর্বতের নামকরণ করেছে।
মুলরোনির সম্মান কোথায়?
ওহ, এটা ঠিক, তিনি একজন রক্ষণশীল ছিলেন, সুতরাং নিয়মগুলি আলাদা, এ কারণেই বোর্ড এই সময়ে এই সময়ে নিয়মগুলি পরিবর্তন করেছিল।
মুলরোনির অনেক বড় সাফল্যের বাইরে-তিনি পেট্রো-কানাডা এবং এয়ার কানাডাকে বেসরকারীকরণ করেছিলেন এবং পথে ক্রাউন কর্পোরেশনের সংখ্যা 61১ থেকে কমিয়ে ৩৮ এ কমিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি রোনাল্ড রেগানের সাথে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি অর্জন করেছিলেন যা ১৯৯২ সালে এটি নাফ্টায় পরিণত হয়েছিল।
মুলরনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদকে চ্যালেঞ্জ জানানোর এবং ইউক্রেনের স্বাধীনতা অর্জনের মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মুলরোনির অধীনে, কানাডার কণ্ঠ বিশ্ব মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি এমন একটি সরকারকে দখল করেছিলেন যা লাল কালি রক্তক্ষরণ করছিল এবং যখন তিনি বাজেটকে যেভাবে আশা করেছিলেন তাতে ভারসাম্য বজায় রাখেননি, তিনি দেশটিকে এমন পথে রেখেছিলেন যা জিন ক্রেটিয়েনকে কানাডাকে আর্থিক সান্ত্বনার পথে রাখার অনুমতি দেয়।
“গত বছর তাঁর মৃত্যুর পর থেকে, আমাদের পরিবার আমাদের পিতার কাছে তাদের গল্পগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসা অগণিত কানাডিয়ানদের দ্বারা গভীরভাবে উত্সাহিত হয়েছে এবং কেন তিনি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন,” মুলরনি পরিবার থেকে একটি বিবৃতি পড়েছিলেন টরন্টো সান।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “ব্রায়ান মুলরনি, দু’বার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত এবং কানাডার সবুজতম নেতা হিসাবে যথাযথভাবে স্মরণ করা হয়েছে, কেবল আমাদের জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থার সর্বাধিক উচ্চাভিলাষী সম্প্রসারণের তদারকি করেননি, তিনি আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি স্থায়ী ছাপও রেখেছিলেন।” “তিনি প্রশ্ন ছাড়াই কানাডার জীবনের একটি জাতীয় historic তিহাসিক ব্যক্তিত্ব। এটি আজকের মতো 25 বছরের মধ্যে ততটা সত্য থাকবে।”
রাজনীতির বাইরেও, মুলরনি এই দেশে কানাডার আয়রন আকরিক কোম্পানির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী এবং পরে কুইবেকার, ব্যারিক গোল্ড, আর্চার ড্যানিয়েলস মিডল্যান্ড এবং দ্য সহ বেশ কয়েকটি সংস্থার বোর্ডে ছিলেন টরন্টো সান অন্যদের মধ্যে।
মুলরনি কেবল এই বোর্ড দ্বারা নয়, সামগ্রিকভাবে দেশ দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার দাবিদার। যে তিনি বৃহত্তর সম্মান পাননি এবং স্বীকৃতি একটি ট্র্যাভেস্টি।
