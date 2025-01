খালি ঘর এবং পালিয়ে যাওয়া ছেলে এবং মেয়েরা

নিবন্ধ শুনুন

সমাজ হিসাবে আমাদের যা ঘটছে তা আমাদের গুরুতর মনোযোগের পাশাপাশি অনেক সংস্কারের প্রবর্তন প্রয়োজন। এটি এমন কিছু নয় যা আমরা অবগত নই, তবে জনসাধারণের বক্তৃতা তৈরি এবং প্রভাবিত করার জন্য জনসাধারণের উপলব্ধি গড়ে তোলার জন্য সচেতনতা অব্যাহত রাখতে ভয়েসগুলি উত্থাপন করতে হবে। পুরানো উপায়গুলির ভাঙ্গন একটি সামাজিক বাস্তবতা এবং এই ভাঙ্গনের লক্ষ্য আমাদের পৃথক পরিবার। আমরা আমাদের বাচ্চাদের হারাচ্ছি। পিতামাতারা তাদের বাচ্চাদের সর্বোত্তম শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং প্রক্রিয়াটিতে তাদের পুরোপুরি হারাবেন কারণ তাদের মধ্যে আরও বেশি বেশি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

রূপকভাবে, গল্পটি অভিবাসীদের জীবনের মাধ্যমে বলা যেতে পারে। আমাদের বাচ্চারা তাদের জন্মের দেশগুলিতে নয় – অন্য দেশে চলাফেরা করতে এবং বাস করতে পছন্দ করে – শেষ পর্যন্ত, তাদের বাবা -মাকে তাদের বৃদ্ধ বয়সে রেখে তাদের ছাড়া খালি বাড়িতে থাকতে পারে। গত কয়েক বছর ধরে, এই ঘটনাটি আরও বেড়েছে এবং যদি এটি অব্যাহত থাকে তবে এটি আমাদের সমাজ এবং আমাদের জন্য একটি জাতি রাষ্ট্র হিসাবে সুদূরপ্রসারী পরিণতি ঘটবে। চীনের দেং জিয়াওপিংয়ের মতো সিঙ্গাপুরের লি কান ইউও এমন এক নেতা হিসাবেও কৃতিত্ব পেয়েছিলেন যিনি সিঙ্গাপুরকে দারিদ্র্য থেকে একক প্রজন্মের সমৃদ্ধিতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। যে কোনও রাজ্য একটি পরীক্ষাগার এবং দেশ-বিল্ডিং হ’ল আমরা এই পরীক্ষাগারে পরিচালনা করি। একবার যখন তার সবচেয়ে বড় সাফল্য উদ্ধৃত করতে বলা হয়েছিল, তখন লি কান ইউ উত্তর দিয়েছিলেন যে এটি ‘একটি জাতি রাষ্ট্র তৈরি করছে’।

আজ আমাদের বেশিরভাগ বাচ্চা, প্রজন্মের জেডের অংশ, বিচ্ছিন্ন বোধ করে। তারা গোষ্ঠী, সমাজ এবং জাতির রাষ্ট্রের অংশ অনুভব করে না যতটা আমরা বেবি বুমাররা করেছি বা এখনও করেছি। কেন? বিশ্বব্যাপী, এই প্রজন্মের পরিবর্তিত আচরণকে যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থা, ধর্ম, রাজনীতি, বিদ্যমান নিয়ম, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে বিশ্বাসের ক্ষতির জন্য দায়ী করা হচ্ছে, দেশটির পরীক্ষাগারগুলি যেগুলি এই উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত, সমস্ত পরিচালনা করছে ফলস্বরূপ যে ফলাফল দেয় এবং থমাস ফ্রেডম্যানের কথায় এমন ফলাফল দেওয়া ভুল পরীক্ষা -নিরীক্ষাগুলি এমন তরুণ মন তৈরি করছে যা নিজেকে ‘কোথাও’ না করে ‘কোথাও’ বলে মনে করে। এটি জাতীয়তাবাদের ধারণার পতন।

আমেরিকান রাষ্ট্রপতির উদাহরণ নিন যিনি তাঁর মূল মিশনের শক্তিতে চড়ে অফিসে এসেছেন: ‘আমেরিকা ফার্স্ট’। আজ অভিবাসীরা, বেশিরভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসী, তবে আমরা যদি ডেটা দেখি এবং দেখি যে কেবল ২০২২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে ২.৪ মিলিয়ন অবৈধ ক্রসিং ছিল, আমরা বুঝতে পারি যে রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর উদ্বেগগুলি আসল এবং তিনি যে সংস্কারটি স্থাপন করতে চান তা চরিত্রের ক্ষেত্রে আরও জাতীয়তাবাদী। তাঁর সমালোচকরা, বেশিরভাগ উদারপন্থীরা তাকে স্বৈরাচারী, স্বৈরশাসক, আল্ট্রেনেশনালিস্ট বা নিখুঁত ফ্যাসিবাদী বলে অভিহিত করবেন তবে তিনি তার দেশের পক্ষে ভাল একটি সংস্কার আনার দিকে মনোনিবেশ করেছেন। উদারপন্থীদের কৌশলগত যুক্তি যে কেবল একজন ফ্যাসিবাদী এই জাতীয় কৌশল তৈরি করতে পারে তা হ’ল আমেরিকান জনগণের কাছে এমন একটি বার্তা যা ভবিষ্যতে এমনকি স্বৈরাচারী এমন কাজ করার জন্য স্বৈরশাসককেও ক্ষমতায় ভোট দেওয়া অব্যাহত রাখার জন্য একটি বার্তা যা উদারপন্থীরা করতে অস্বীকার করে। মেক্সিকানদের জন্য, আমেরিকা যে সুযোগগুলি দেয় তা তাদের নিজস্ব রাজ্যে অকল্পনীয়। তাদের রাজ্য সমস্ত ভুল পরীক্ষা -নিরীক্ষা চালিয়েছিল এবং এই পরীক্ষাগুলির ফলাফলগুলি তাদের পক্ষে খুব কম সুবিধা ছিল। হতাশা, অস্থিরতা এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতিগুলি এখন কয়েক মিলিয়ন লোককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ চারণভূমিতে ঠেলে দেয়।

সম্প্রতি, ডখলার মরোক্কান বন্দরের নিকটবর্তী আটলান্টিতে অবৈধ অভিবাসীদের বহনকারী একটি নৌকা যখন 44 পাকিস্তানি মারা গিয়েছিল। বাড়িতে পাকিস্তানিদের জন্য, নৌকাটি উল্টে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং দুর্ভাগ্য যাত্রীদের তাদের মৃত্যুর দিকে টস করা একমাত্র ট্র্যাজেডি নয়। বৃহত্তর ট্র্যাজেডি হ’ল দেশে পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে তাদের অস্তিত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতার সন্ধান করতে বাধ্য করা এবং নির্ধারিত রাজনৈতিক কারণে নিজেকে সংযুক্ত করে। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, এই শীর্ষ-ডাউন স্বৈরাচারী পদ্ধতিটি সমস্ত প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ক্র্যাকিং এবং ভেঙে ফেলা হচ্ছে যা লি কান ইউয়ের মতো নেতাদের একটি জাতি রাষ্ট্র তৈরি করতে সহায়তা করেছিল।

উদারকরণ আধুনিকীকরণের একটি প্রধান মূল এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকা বেবি বুমারস এবং প্রজন্মের জার্স যারা সমাজের উপর উগ্র ধারণা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সমস্ত ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন এবং শীর্ষ-ডাউন তৈরি আদেশটি সংরক্ষণ করুন যা মানুষের জনপ্রিয় ইচ্ছা উপভোগ করে না । এটি আমাদের বাচ্চাদের ‘কোথাও’ – তাদের নিজের দেশ – পাকিস্তানের দিকে টানানোর পরিবর্তে ‘যে কোনও জায়গায়’ দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ফরাসী বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সও শীর্ষ থেকে উগ্র ধারণা চাপানোর চেষ্টা করেছিল। এর ফলে সামাজিক ব্যাঘাত, ব্যাপক সহিংসতা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটে যা শেষ পর্যন্ত একনায়কতন্ত্রের দিকে পরিচালিত করে। ব্রিটিশ সাংসদ এডমন্ড বার্ক ফরাসী বিপ্লবের বিরোধিতা করার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে বিপ্লবটি নিরলস, খুব উগ্রবাদী এবং সমাজ থেকে আঁকা হয়নি। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এটি সহিংসতা ও নৈরাজ্যের দিকে পরিচালিত করবে এবং তার মূল্যায়ন একেবারে সঠিক ছিল।

সংবিধান রাজনীতির একটি পবিত্র বইয়ের মতো। সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে রাজনীতি নেই। আমেরিকান সংবিধান সংবিধান কর্তৃক সুরক্ষিত যে কোনও সরকারের মূল ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত করে যে তার প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষরা প্রত্যেক আমেরিকানকে সুরক্ষার জন্য দাবি করেছিলেন। The principles of liberty and equality and the right to fraternity are not myths, and which even President Trump has vociferously vouched to protect. পাকিস্তান প্রশ্নে জেনারেশন জেড – আমাদের স্বাধীনতার কী? আমাদের সমতা? আমাদের ভ্রাতৃত্বের অধিকার? এটি কি খুব কঠিন পরীক্ষা করা খুব কঠিন?

আমাদের বাচ্চারা, জেনারেশন জেড, তারা প্রজন্মের জার্সের রাজনীতির বিমূর্ত ধারণাটিকে এমন একটি সমাজে প্রচার করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সাথে খুব কমই সম্পর্কযুক্ত যা খুব অনিচ্ছুক এবং গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। যে জার্সের কর্তৃত্বের অবস্থান রয়েছে, তাদের কাছে শীর্ষ-ডাউন চরমপন্থী ক্রিয়াকলাপগুলি সন্তোষজনক বলে মনে হতে পারে তবে এই ক্রিয়াগুলি কেবল বৃহত আকারের হতাশা তৈরি করছে এবং রাগান্বিত প্রজন্মের জেডে হতাশার বোতলজাত করছে They তারা কোনও আশা দেখেনি। তারা নির্মূল করতে ইচ্ছুক এবং এমনকি পিতামাতারা তাদের সাথে থাকার সামান্য উত্সাহ দেখেন। এটি ঘরের একা বাবা-মা’র একটি বাস্তব গল্প ভাবছেন যে পাকিস্তানের রাজনীতি কখনও সমস্যা সমাধানকারী হয়ে উঠবে এবং যদি দেশটি কখনও উত্তোলন করে এবং বাড়বে যাতে পরবর্তী প্রজন্মের পিতামাতাদের খালি ঘর এবং পলাতক ছেলেদের গল্পটি পুনরুদ্ধার করতে না হয় এবং মেয়েরা।