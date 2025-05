মধ্য প্রাচ্য জুড়ে একটি মিষ্টি প্রিয় হালভা এর কিছু রেসিপি মাখন এবং সেমোলিনার ময়দা একটি রাউক্স দিয়ে শুরু হয়, অন্যরা মূলত চিনির সিরাপ এবং তাহিনী দ্বারা গঠিত। তবে পদ্ধতি বা উপাদান নির্বিশেষে – এতে তিলের বীজ, বাদাম এবং চকোলেট অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে – আদর্শ টেক্সচারটি একই: প্রথমে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো লন্ডনের রোভির প্রধান শেফ, যিনি তাঁর গ্রীক পিতাকে কফি দিয়ে উপভোগ করতে দেখে বড় হয়েছেন, “অ্যান্ডি ফ্রান্টজেস্কোস (৩২) বলেছেন,“ একটি দুর্দান্ত হালভা ness শ্বর্য ও মিষ্টির ভারসাম্য রয়েছে। সর্বশেষ পতনের পরে, ফ্রান্টজেস্কোস এটিকে তার আখরোটের কেকের বাটাতে যুক্ত করেছিলেন, যা তিনি বেকড, গভীর-ভাজা, একটি বোর্বান-আক্রান্ত বাটারস্কোচের সাথে শীর্ষে ছিলেন এবং শেরি আইসক্রিমের সাথে পরিবেশন করেছিলেন। At Loquat bakery in San Francisco, the pastry chef and co-founder Kristina Costa, 37, offers halvah in a form Frantzeskos’s father would recognize — a small cube perched on the edge of a latte saucer — and also mixes creamy-sweet swirls of it through her brownies. “একটি ভাল হালভা আপনার মুখে গলে যাওয়া উচিত,” তিনি বলেন, “তবে আল ডেন্টে ক্যান্ডির একটি সন্তোষজনক কামড় দিয়ে।”

যদিও হালভা tradition তিহ্যগতভাবে একটি মিষ্টি হিসাবে উপস্থিত হয়, এটি নোনতা এবং উম্মির স্বাদও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। ওয়াশিংটন ডিসির আলবি -তে, শেফ এবং মালিক মাইকেল রাফিদি (৪০) হালভাকে ফোয়াই গ্রাস মাউসে সেট করার আগে চাবুক মারেন এবং এটি টেক্সচারের জন্য সমাপ্ত থালাটির উপরে ছিটিয়ে দেয়। এবং অন্যান্য শেফরা ট্রিটের আরও ইথেরিয়াল ফর্মটি গ্রহণ করছেন: হালভা ফ্লস। নিউইয়র্কের শুকেটের নির্বাহী শেফ এবং অংশীদার, আয়েশা নুরদজাজা, 46, প্রথমে এই পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করেছিলেন, যা মূলত লন্ডনের হালভা শার্ডসের এক ঝাঁকুনির মেঘ। “আমার মনে আছে এটি আমার জিহ্বায় রেখেছি এবং এটি সুতির ক্যান্ডির মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল,” সে বলে। নিউ ইয়র্কে ফিরে, তিনি শুকেটের মাইক ড্রপ সানডে, তার জন্য একটি “ক্রেজি, ফ্লাফড আপ” গাদা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাহিনী নরম পরিবেশনার একটি টাওয়ার ডালিমের গুড়, হ্যাজেলনাটস এবং যখন তারা মৌসুমে, ডালিমের বীজের সাথে শীর্ষে রয়েছে। প্রস্তুতিটি নতুন হতে পারে, তবে হালভার স্বাদ, তিনি বলেন, তার ডানদিকে তার শৈশবে ফিরে আসে। “ব্রুকলিনের আটলান্টিক অ্যাভে -তে সাহাদিরে আমার বয়স প্রায় 8 বছর ছিল,” তার প্রথম স্বাদের নুরদজাজা বলেছেন। “এটি একটি মিষ্টি যা দীর্ঘস্থায়ী।” – লরেন জোসেফ