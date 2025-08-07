খাল+ খেলাধুলায় আবার আন্দ্রেজেজ টোয়ারোভস্কি

– এমন রিটার্ন রয়েছে যা বোঝায় এবং এটি অবশ্যই এর সাথে সম্পর্কিত। খালে ফিরে আসুন+ আমার উত্তেজনা সৃষ্টি করে। পরের মরসুমে আবেগ, স্নায়ু এবং শেষ রাউন্ডে চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোনামের জন্য এমনকি লড়াইয়ে পূর্ণ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমি আনন্দিত যে আমি একটি মাইক্রোফোন হাতে রেখে মূল দরজা দিয়ে আবার এই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হব – একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অ্যান্ড্রেজেজ টোয়ারোভস্কিকে জোর দেয়।
– প্রিমিয়ার লিগটি কেবল আমার জন্য গেমস নয় – এটি এমন একটি থিয়েটার যা বাইরে যায় না এবং আমার আবার জায়গা আছে। আমি বোর্ডে ফিরে আসছি! এটি একটি আশ্চর্যজনক ভ্রমণ হবে – তিনি যোগ করেছেন।
আরও পড়ুন: প্রিমিয়ার লিগটি খাল+এ শুরু হচ্ছে। 4 কে সম্প্রচার সম্পর্কে কি?
খাল+ এটি ঘোষণা করে টোয়ারোভস্কিও ফুটবল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সম্প্রচারের সাথে সম্পাদকদের আরও শক্তিশালী করবেন।
– আন্ড্রেজ টোয়ারোভস্কির খাল+ স্পোর্টস সম্পাদকীয় দলে ফিরে আসা আমাদের জন্য একটি দুর্দান্ত আনন্দ এবং আসন্ন প্রিমিয়ার লিগের মরসুমের জন্য আমাদের দলকে এক ধরণের বন্ধ করে দেওয়া। আন্দ্রেজেজ কেবল অনেক দর্শকের জন্য ইংলিশ ফুটবলের কণ্ঠস্বরই নয়, এমন একজন সাংবাদিকও যারা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আমাদের ফুটবল পরিচয়কে একত্রিত করেছিলেন। ভক্তরা আবার তাঁর বৈশিষ্ট্যযুক্ত উজ্জ্বল মন্তব্য, মন্তব্য এবং আবেগ শুনতে পাবেন, যা তিনি অন্য কারও মতো জানাতে পারেন। তাঁর রিটার্ন পুরো স্টেশনটির জন্য দুর্দান্ত মান – খালের স্পোর্টস সম্পাদকীয় বোর্ডের পরিচালক মাইকা কোওডজিজকিজিককে আশ্বাস দেয়।
ভায়প্লে -তে তিন বছর পরে আন্দ্রেজেজ টোয়ারোভস্কির প্রত্যাবর্তন
অ্যান্ড্রজেজ টোয়ারোভস্কি ইতিমধ্যে ৯৯০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে খালের সাথে যুক্ত হয়েছে, শরত্কাল 2017 থেকে মাঝামাঝি -2018 পর্যন্ত বিরতি সহতিনি যখন অনলাইন স্পোর্টস রেডিওর সাথে সহ -তৈরি করেছিলেন, তখন আমরা বেল্টগুলি বেঁধে রেখেছিলাম, শুরু হওয়ার চার মাস পরে বন্ধ হয়ে গেলাম। স্টেশনের নামটি এই উক্তিটি থেকে এসেছিল, যা ইংলিশ লিগের ম্যাচগুলির সংক্রমণ বছরের পর বছর ধরে শুরু হয়েছিল।
খাল+ তে তিনি একস্ট্রাক্লাসার সভা এবং ২০১৩-১৮ সালে প্রথম ইউরোপা লীগের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বিষয়েও মন্তব্য করেছিলেন। বছরের পর বছর ধরে “লিগ+ অতিরিক্ত” -তে তিনি টমাসজ স্মোকোভস্কির সাথে হোস্টের একটি জুটি তৈরি করেছিলেন, এর আগে “লিগ+” এবং “প্রথম বল থেকে” কো -হোস্ট করেছিলেন।
তিনি 2022 এর গ্রীষ্মে প্রেরককে বিদায় জানিয়েছেন, ভায়প্লে প্ল্যাটফর্মে চলে যাওয়া, যা তিনটি মরসুমের জন্য প্রিমিয়ার লিগের প্রাঙ্গণটি গ্রহণ করেছিল। এই বছরের জুনের শেষে। ভায়প্লে পোলিশ বাজার থেকে সরে এসেছিল।
যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে জানিয়েছি, ফুটবলের ভাষ্যকার প্রজেমিসাও পেইকা ভায়প্লেতে তিন বছর পরে খাল+ স্পোর্টে ফিরে এসেছিলেন। এছাড়াও, সম্পাদকরা প্রাক্তন ফুটবলার মার্সিন ইওয়াকো (পূর্বে টিভিপি স্পোর্টের সাথে সম্পর্কিত বছরের পর বছর ধরে) এবং প্রেজেগ্লেড স্পোর্টো জারোসাও কোলিস্কির সাংবাদিক দ্বারা আরও শক্তিশালী করেছিলেন।