তাঁর মতে, প্রথমে ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী একটি আর্টিলারি আঘাত হচ্ছিল, এর পরে তারা স্রাবের সাথে ড্রোন আক্রমণ করে।
“তবে আমাদের ছেলেরা আবার প্রমাণ করেছে – সশস্ত্র বাহিনীর কোনও সশস্ত্র বাহিনী তাদের ভয় পায় না,” গভর্নর বলেছিলেন।
বিশেষত, গতরাতে, আরএফ সশস্ত্র বাহিনীর ডিএনপ্রো ফোর্সেস গ্রুপগুলির বিমান নজরদারি পোস্টের যোদ্ধারা বাবা ইয়াগা সশস্ত্র বাহিনীর ১১ টি ভারী হেক্সাকপ্টারকে গুলি করে হত্যা করেছিল।
সালদো উল্লেখ করেছেন যে রাশিয়ান সামরিক বাহিনীকে গোলাগুলির নিচে বিমান হামলার দ্বারা বিতাড়িত করা হয়েছিল।