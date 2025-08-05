খুবডার্কম্যান সিপি উচির বিরুদ্ধে আইয়াবো ওজোর আবেদনে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন

জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া সমালোচক, খুব ডার্কম্যান, নাইজেরিয়া পুলিশ এবং পুলিশ কমিশনার অফ পুলিশ উচে অভিনেত্রী আইয়াবো ওজোর আবেদনের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন।
দৈনিক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে আইয়াবো ওজো, জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা, নুহু রিবাদুর কাছে জমা দেওয়া একটি ভাইরাল আবেদনে নাইজেরিয়া পুলিশ ফোর্স ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম সেন্টারের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কমিশনারকে এনপিএফ-এনসিসিসি, সিপি ইফানিয়াই হেনরি উচে, যখন সাক্ষী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, সেখানে একজনকেও বিবেচনা করা হয়।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, খুব ডার্কম্যান উল্লেখ করেছেন যে আবেদনটি অর্থবহ কিছু অর্জন করবে না।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার ইনস্টাগ্রামের গল্পে আবেদনের ভাগ করে, খুব ডার্কম্যান লিখেছেন: “@নিগ্রিয়াস্টিটি এই পিটিশন না সুয়া পেপার।”
ডেইলি পোস্টের কথা স্মরণ করা হয়েছে যে কয়েক সপ্তাহ আগে এই অভিনেত্রী নাইরা মারলে এবং তার সহযোগী স্যাম ল্যারিকে গায়ক মোহবাদের মৃত্যুর সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ডেকে একটি পুলিশ আমন্ত্রণকে সম্মানিত করেছিলেন।
এই দুজনের একটি ভিডিওর পরে দেরী গায়কের মৃত্যুর পরে অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।