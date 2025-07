খেলনা/ল্যাগ: জার্ক মনিটর

240 হার্জেড মনিটরগুলিতে আপগ্রেড করার পরে, আমার কম্পিউটারের সাথে আলাপচারিতা করার সময় আমি আরও অনেক ভাল বোধ করি, এটি খুঁজে পেয়েছি যে আমি বিলম্বের প্রতি বেশ সংবেদনশীল।

আমার ওয়্যারলেস মাউস ডংলের জন্য ইউএসবি পোর্টগুলি স্যুইচ করা প্রতি কয়েক সেকেন্ডে প্রায় 10 এমএসের বিলম্ব প্রবর্তন করে। আমি এটা জানতাম। আমাকে এটা প্রমাণ করতে হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এই সূক্ষ্ম বিলম্বগুলি অধ্যয়নের জন্য অনলাইন সরঞ্জামগুলি খুঁজে পাইনি। তাই আমি একটি তৈরি করেছি, Found.as/l।

এটি ব্রাউজার দ্বারা রেন্ডার করা পৃথক ফ্রেমের মধ্যে বিলম্ব এবং ওয়েবপৃষ্ঠায় রিপোর্ট করা পৃথক পয়েন্টার আন্দোলনের মধ্যে বিলম্ব দেখায়। এছাড়াও পয়েন্টার ইভেন্টগুলি এবং তাদের অফসেটগুলির ব্যাচিং সম্পর্কে প্রতিবেদন করে।

উচ্চ নির্ভুলতা টাইমারগুলিতে অ্যাক্সেস পেতে আমার আমার যোগ করা দরকার xmit.toml ::

( ( headers ) ) name = "Cross-Origin-Opener-Policy" value = "same-origin" on = "^/toys/" ( ( headers ) ) name = "Cross-Origin-Embedder-Policy" value = "credentialless" on = "^/toys/"

আমার পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হয়েছে। আমি বন্দরটি এড়াতে হবে।