খেলাধুলার সালিসী ট্রাইব্যুনাল: historical তিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ন্যায়সঙ্গততা | মতামত
আমি স্পোর্টস অফ স্পোর্টস ট্রাইব্যুনাল (টিএডি) এর সমালোচনা, ফ্যাসিবাদী শাসনের প্রেরণাগুলি সম্পর্কে স্মরণে এসেছি, সালিসী কোর্টস অফ লেবারের (রেফারিদের আদালত) নিভিয়ে দেওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা এবং স্বৈরশাসন যে তার বিলুপ্তির জন্য খুঁজে পেয়েছিল: “রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও জুরিকালিক্যাল জৈব জৈব জৈবিকতার চেয়ে কম,” শ্রমিকতার চেয়ে কম কিছুই নয়।

একটি ope ালু থেকে, একনায়কতন্ত্র শ্রম আইনের বৈজ্ঞানিক স্বায়ত্তশাসনকে ধ্বংস করে দেয় এবং এই সিমুলেটেড এখতিয়ার অঙ্গগুলিকে “আদালত” এর ডাকনামে দায়ী করে।

এখন আজ, যারা স্বৈরশাসনের দ্বারা গৃহীত মডেলটিকে কঠোরভাবে রক্ষা করেন, অর্থাৎ: টিএডি নিভিয়ে নিন এবং প্রশাসনিক জৈব মধ্যে ক্রীড়া এখতিয়ার সন্নিবেশ করুন।

কৌতূহলী হ’ল সালিসী সমাধানটি ধ্বংস করার জন্য গৃহীত আদর্শিক কাকতালীয় ঘটনা, কারণ ট্যাড বিরোধী জঙ্গিরা তাদের প্রতিকার ব্যতীত তাদের প্রতিকার ব্যতীত স্বচ্ছলতাকে আহ্বান করে, যেমন ডিপ্লোমাতে অনুপ্রাণিত হয় যা রেফারিকে নিভিয়ে দিয়েছিল (“একে অপরকে তাদের স্লোনেসে টেনে নিয়ে যাওয়া”, স্মৃতিশক্তির উদ্ধৃতি)।

সংক্ষেপে, বিকল্পগুলি তৈরি করা জরুরী, কারণ, যে সময়ে পাস হওয়ার সময় কোনও কাকতালীয়তা ভর্তি হয় না। তবে, করার জন্য অদম্য সংশোধন রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় আদালতের কাছে টিএডি সিদ্ধান্তের আপিল আরোপ করার সময় সাংবিধানিক আদালতের শিশু ত্রুটি থেকে প্রথমটি উত্থিত হয় (পড়ুন: প্রশাসনিক)।

এখন টিএডি একটি রাজ্য আদালত, প্রজাতন্ত্রের সমাবেশের আইন দ্বারা নির্মিত, কেন টিসির মতবাদ সবে বোঝা যায় তা কারণ।

এই টিসি বিকল্পটি কেবল বিশেষায়িত এখতিয়ারের আদালত হিসাবে আদালতের জৈব আইনে টিএডি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে অতিক্রম করা যেতে পারে এবং কেবলমাত্র টিসি প্যালমেটরি ত্রুটি সঠিক হতে পারে।

এটি আমার বোঝার বিষয় যে সালিসী কলেজের গঠনের মানদণ্ডগুলি পর্যালোচনা করা উপকারী হবে, সম্ভবত সম্মিলিত রাষ্ট্রপতি উদ্বেগের নির্বাচন সম্পর্কে।

প্রকৃতপক্ষে, আইন থেকে খ্যাতিমান আইনবিদদের সমাবেশের দ্বারা মনোনীতকরণ, বিচারিক এবং পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস এই আদালতে যুক্ত হওয়া বৈধতা প্রদান করবে।

সংক্ষেপে, বিদ্বেষ, ভ্যানিটিস এবং পাওয়ারের সদর দফতর সফল সাফল্যের জন্য যথেষ্ট নয়: টিএডি -র বিলুপ্তি।

এই জাতীয় কারণে, আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে তারা “অধ্যয়ন করে”আই কংগ্রেস অফ স্পোর্টস জাস্টিসের মিনিট”তবে এগুলি সবই পড়ুন।

এটি আমার বোঝা যে এই আদর্শের মুখোমুখি হওয়া জরুরী, কারণ এটি খেলাধুলার অধিকারের বৈজ্ঞানিক স্বায়ত্তশাসনকে অস্বীকার করে এবং কারণ এটি প্রশাসনিক আইন দ্বারা খেলাধুলার অধিকারকে বশীভূত করার জন্য এটি বিকৃত পরিণতিগুলির সাথে টেনে নিয়ে যায়।

