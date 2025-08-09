You are Here
খেলাধুলা ট্র্যাজেডি – প্রতিযোগিতার সময় ব্রিটেনে রাইডারকে হত্যা করেছিল – বিশ্ব
খেলাধুলা ট্র্যাজেডি – প্রতিযোগিতার সময় ব্রিটেনে রাইডারকে হত্যা করেছিল – বিশ্ব

অশ্বারোহী

সারা ইয়র্ক এবং তার ঘোড়া ট্র্যাজেডির এক মাসের জন্য অন্যান্য প্রতিযোগিতায় একসাথে জিতেছে

অ্যাস্টন-ললসের অ্যাস্টন-ওয়ালস প্রতিযোগিতায় একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি রয়েছে। শুক্রবার, ৮ ই আগস্ট, ৩ 37 বছর বয়সী ব্রিটিশ রাইডার সারা ইয়র্ক, যিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সাত বছরের এক কিশোরীর মা ছিলেন, প্রতিযোগিতার সময় পড়ার ফলে নিহত হয়েছিলেন।

এটি সম্পর্কে রিপোর্ট ডেইলি মেল

মারাত্মক বাধা

প্রতিযোগিতা থেকে প্রতিযোগিতার সময় তৃতীয় বাধা নিয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছিল – অশ্বারোহী ক্রীড়াগুলির তিনটি শাখার মধ্যে একটি। অবিলম্বে রাইডার দ্বারা চিকিত্সা যত্ন সরবরাহ করা সত্ত্বেও, আঘাতগুলি তিনি জীবনের সাথে বেমানান ছিল।

“দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি সংরক্ষণ করা যায়নি,” – ব্রিটিশ ফেডারেশন অফ হর্স স্পোর্টস ব্রিটিশ ইভেন্টের এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।

সরকারী বার্তা অনুসারে, সারাহের ঘোড়া, এমজিএইচ হেরা, পশুচিকিত্সকরা পরীক্ষা করেছিলেন এবং স্থিতিশীলকে বরাদ্দ করেছিলেন। প্রাণীটি কোনও ক্ষতি পায়নি।

সারাহ ইয়র্ক, তার সাত -বছর বয়সী ঘোড়ার সাথে একসাথে, প্রথমটি বিই 100 ক্লাসে অভিনয় করেছিলেন। মাত্র এক মাস আগে তারা নীচে ক্লাস প্রতিযোগিতা জিতেছে। অ্যাস্টন-ললগুলিতে তিন দিনের অশ্বারোহী প্রতিযোগিতা মর্মান্তিক ঘটনার পরে বাতিল করা হয়েছিল।

ট্র্যাজেডি যা অশ্বারোহী ক্রীড়া জগতকে আলোড়িত করেছিল

ব্রিটিশ ইভেন্টের নির্বাহী পরিচালক রোজি উইলিয়ামস মৃত ব্যক্তির পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন।

“সমস্ত ব্রিটিশ ইভেন্টের সদস্যদের পক্ষে, আমি সারা পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাতে চাই। এই অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন সময়ে তাদের সাথে পুরো অশ্বারোহী সম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনা,” তিনি বলেছিলেন।

ফেডারেশনও সম্প্রদায়ের সদস্যদের একে অপরকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছিল, কারণ “এটি সমগ্র অশ্বারোহী সম্প্রদায়ের জন্য একটি অত্যন্ত কঠিন বিষয়।” সংস্থাটি ট্র্যাজেডির পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ সরকারী তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে “এই অত্যন্ত দুঃখজনক সময়ে পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধার কারণে আরও বিশদ প্রকাশ করা হবে না।”

আমরা মনে করিয়ে দেব, লন্ডনে তাদের শো চলাকালীন ওসিসের ব্যান্ডের ভক্ত ট্র্যাজিকালি ক্র্যাশ হয়েছিল। দুর্ঘটনাটি একটি বিশাল অঙ্গনে ঘটেছিল যেখানে সম্প্রতি দুবা থেকে উসিকা হয়েছিল।



