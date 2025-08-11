You are Here
খেলাধুলা পোর্তো আলেগ্রিতে গ্র্মিওকে পরাজিত করে এবং গাউচো দলে সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে
খেলাধুলা পোর্তো আলেগ্রিতে গ্র্মিওকে পরাজিত করে এবং গাউচো দলে সংকটকে আরও বাড়িয়ে তোলে

প্রতিযোগিতায় কোনও জয় ছাড়াই স্পোর্ট 19 টি গেমের একটি দ্রুত শেষ হয়েছিল। সিংহই একমাত্র দল ছিল যা এখনও ব্রাসিলিরিওতে জিতেনি

10 আগে
2025
– 23H48

(11:48 pm এ আপডেট হয়েছে)




ছবি: পাওলো পাইভা / স্পোর্ট ক্লাব অফ রেসিফ / স্পোর্ট নিউজ মুন্ডো

স্পোর্ট অবশেষে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সেরি এ -তে তাদের প্রথম জয় জিতেছে। প্রতিযোগিতার 19 তম রাউন্ডে রবিবার গ্রামিও অ্যারেনায় গ্রামিওকে 1-0 ব্যবধানে পরাজিত করেছিল লায়ন। রেড-ব্ল্যাক দলটি এই মৌসুমে জয়ী না হয়ে 141 দিন এবং 19 টি গেম ছিল। ব্রাসিলিরিওতে জয়লাভ ছাড়াই ক্রম শেষ করা জয়ের গোলটি দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে ম্যাথিউসিনহো দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, খেলাধুলা উচ্চতর পারফর্ম করেছে, তবে বেশ কয়েকটি সম্ভাবনা হারিয়েছে। গ্র্মিও, একটি কঠিন সময়ে, ড্রয়ের জন্য লড়াই করেছিল, তবে কিছু অনুষ্ঠানে গোলরক্ষক গ্যাব্রিয়েলে থামে এবং স্টেডিয়ামে উপস্থিত 35,000 এরও বেশি ভক্তদের দ্বারা খেলাটি শেষ করে শেষ করে।

জেড 4 সহ গ্রিমিও সীমানা; টর্চলাইটে খেলাধুলা অব্যাহত রয়েছে

সেরি এ -তে এর প্রথম জয়ের সাথে, স্পোর্ট 9 পয়েন্টে পৌঁছেছে। যদিও এটি এখনও শেষ অবস্থানে থেকে যায়, দলটি যুবকদের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করে, যা 11 পয়েন্ট সহ একটি পেনাল্টিমেটে রয়েছে। 20 পয়েন্ট নিয়ে গ্রিমিও 15 তম স্থান দখল করেছে, রিলিজেশন জোনের প্রথম দল ভাস্কোর কাছে চার পয়েন্টের পার্থক্য রয়েছে।

পরবর্তী প্রতিশ্রুতি

গ্রিমিও পরের রবিবার (১ 17) মাঠে ফিরে আসেন, বেলো হরিজন্টে 16 ঘন্টা এ এমআরভি অ্যারেনায় অ্যাটলেটিকো-এমজি-র মুখোমুখি হন। শনিবার (১ 16) সাও পাওলোর বিপক্ষে খেলাধুলা খেলবে, অবসর দ্বীপে 18:30 এ।

