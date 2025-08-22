খোলো কারদাশিয়ান গ্ল্যামারাস পরেন, পালের জন্মদিনের জন্য দেহ-আলিঙ্গন চেহারা

খোলো কারদাশিয়ান
স্পটড: অ্যাকশনে বোম্বশেল !!!
যদি খোলো কারদাশিয়ানএর একটি পরাশক্তি পেয়েছে … এটি একটি চেহারা পরিবেশন করছে – এবং তিনি তার বিএফএফের জন্য উঠে যাওয়ার সময় ঠিক তা করেছিলেন অলিভিয়া পাইয়ারসনএর জন্মদিনের বাশ
এই আইজি স্ন্যাপগুলি দেখুন … খোলো কালো দাগগুলির সাথে একটি বক্ররেখা-আলিঙ্গন সাদা পোষাক পরিবেশন করছিলেন-একটি ডুবে যাওয়া চেরা দিয়ে সম্পূর্ণ যা এমনকি তার ব্রাটির দিকে উঁকি দেয়।
খোলো পুরো ভিক্সেন ভাইবস দিচ্ছিল … স্কাই-হাই রেড হিলগুলি দোলনা করছে যা তার ক্রুদের সাথে পোজ দেওয়ার পরে পোজ দেওয়ার সময় তার চেহারাটি ছড়িয়ে দিয়েছিল।
আপনি ভাবেন যে খোলোর ঘাতক চেহারাটি সমস্ত স্পটলাইট ছিনিয়ে নিয়েছিল – তবে না, জন্মদিনের মেয়ে অলিভিয়া ঠিক স্মোকিন ছিল ‘।
দেখে মনে হচ্ছে খোলো পুরোপুরি তার মেয়ে গ্যাং খাঁজে আবদ্ধ!