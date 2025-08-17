খ্রিস্টান নোডাল তার বিতর্কিত সাক্ষাত্কারের জন্য মেমসের রাজা হন

খ্রিস্টান নোডাল একটি সাক্ষাত্কার প্রকাশের পরে তিনি আবার সবার ঠোঁটে ছিলেন যেখানে তিনি তাঁর প্রেমের জীবনের বিবরণ ভাগ করেছিলেন। গায়কটি কীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে কাজজুর সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁর রোম্যান্সের সূচনা agngela আগুয়েলারের সাথেসঠিক তারিখ প্রকাশ।
সাক্ষাত্কারটি 13 আগস্ট পোস্ট করা হয়েছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে এটি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, পাশাপাশি মেমের একটি তরঙ্গখ্রিস্টান নোডালের বক্তব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত।
নোডালের বক্তব্যগুলি কেবল অবাকই নয়, তবে যে গতির সাথে ঘটনাগুলি ঘটেছিল তার জন্য। এক মাস, মে 2024 এ মনোনিবেশ করা সমস্ত কিছুই।
নোডালের জন্য 2024 মে মাস
বিশদটি গোপন করা থেকে দূরে, গায়ক প্রায় দুই ঘন্টার আলোচনায় কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কথোপকথনের সময়, খ্রিস্টান নোডাল তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এটি 2024 সালের মে মাসে যখন তাঁর প্রেমের জীবনের সমস্ত সিদ্ধান্তমূলক মুহূর্তগুলির মধ্যে ঘটে থাকে কোকিল y Agngela আগুইলার।
সাক্ষাত্কারে তিনি যা বলেছিলেন তা অনুসারে, এগুলি ছিল সেই মাসের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য:
8 ই মে, 2024: তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তার সাথে সম্পর্ক শেষ করেছেন কোকিল।
14 ই মে, 2024: প্রথম চুম্বনটি ঘটেছে Agngela আগুইলার।
মে 22, 2024: তার সাথে কথোপকথন ছিল পেপে আগুইলার কোর্টশিপ আনুষ্ঠানিককরণ।
23 শে মে, 2024: এর বিরতির জনসাধারণের বিবৃতি জারি করেছে কোকিল।
মে 29, 2024: তিনি রোমে ভ্রমণ করেছিলেন, যেখানে একটি আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল অ্যাঞ্জেলা।
এই সব ঘটেছেতাঁর কথায়, প্রতারণা ছাড়াই।
“প্রেম পরিকল্পনা করা হয় না, এটি প্রোগ্রাম করা হয় না, এটি কেবল ঘটে। যখন অ্যাঞ্জেলার ঘটনাটি ঘটেছিল, এটি এমন কিছু ছিল যা খুব সুন্দরভাবে জন্মগ্রহণ করেছিল, খুব স্বাস্থ্যকর। আমরা ইতিমধ্যে অবিবাহিত ছিলাম। এর বাইরে যা বলা হয় তা মিথ্যা কথা,” তিনি বলেছিলেন।
খ্রিস্টান নোডালের মেমস এবং মে মাস
সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ব্যবহারকারীরা শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া দেখায়। নোডালের বক্তব্য হাজার হাজার মন্তব্য তৈরি করেছে এবং ভাইরাল হয়ে উঠেছে, বিশেষত এক্স (পূর্বে টুইটার), যেখানে শব্দটি উত্থিত হয়েছিল গায়ককে সমস্ত কিছু বর্ণনা করার জন্য “দ্য চিরন্তন মে” তিনি মাত্র 31 দিনের মধ্যে বেঁচে ছিলেন।
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিষয়টি ঘটনাগুলির গতি। কেউ কেউ কৌতুক করেছিলেন যে তাদের মে মাসের মাসের স্বাভাবিকের চেয়ে আরও বেশি দিন রয়েছে বলে মনে হয়েছিল, অন্যরা মেমস তৈরি করেছে যেখানে ক্যালেন্ডারটি কেবল নোডালের জন্য অতিরিক্ত সপ্তাহ ছিল।
