‘খ্রিস্টের পুনরুত্থান’ লায়ন্সগেটের সাথে মুক্তির তারিখগুলি সেট করে

মেল গিবসনের ছবি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানতার 2004 হিট অনুসরণ খ্রীষ্টের আবেগ2027 সালে লায়ন্সগেটের মাধ্যমে দুটি অংশে মুক্তি পাবে, স্টুডিও মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে। চলচ্চিত্রের ধর্মীয় থিমগুলি ধরে রেখে, পার্ট ওয়ান গুড ফ্রাইডে, মার্চ 26, 2027 এর সাথে মুক্তি পাবে পার্ট টু বৃহস্পতিবার, 6 মে, 2027 এ অ্যাসেনশন দিবসে 40 দিন পরে খোলার স্লেটেড।
জন্য প্লট বিশদ খ্রীষ্টের পুনরুত্থান মোড়কের অধীনে রয়েছে। গিবসনের মূল ছবি, জিম ক্যাভিজেলকে জেসুস হিসাবে অভিনীত, গত বছর অবধি একটি যুগান্তকারী শিরোনাম ছিল, এটি দেশীয়ভাবে সর্বকালের সর্বোচ্চ-উপার্জনকারী আর-রেটেড চলচ্চিত্র হিসাবে রেকর্ড ধারণ করেছিল। খ্রিস্টের জীবনের শেষ 12 ঘন্টা চিত্রিত ছবিটি উত্তর আমেরিকার থিয়েটারে $ 370 মিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বব্যাপী $ 30 মিলিয়ন ডলার উত্পাদন বাজেটের বাইরে 610 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সময় নেওয়ার পথে $ 83 মিলিয়ন ডলারের উদ্বোধনী সপ্তাহান্তে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এটি সেরা মেকআপ, সেরা সিনেমাটোগ্রাফি এবং সেরা মূল স্কোর বিভাগগুলিতে তিনটি অস্কার মনোনয়নও অর্জন করেছে।
গিবসন পরিচালিত আবেগ বেনেডিক্ট ফিৎসগেরাল্ডের সাথে লেখা তাঁর নিজের স্ক্রিপ্ট থেকে এবং প্রযোজনাও করেছেন। মিয়া মরগেনস্টার দ্য দ্য ওয়েসড ভার্জিন মেরি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, মনিকা বেলুচি মেরি ম্যাগডালিনের ভূমিকায় উপস্থিত ছিলেন।
গিবসনের সর্বশেষের উভয় কিস্তি গিবসন এবং তার আইকন প্রযোজনার অংশীদার ব্রুস ডেভির প্রযোজনা করবেন, যেমনটি পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল। নিউমার্কেট চলচ্চিত্র প্রকাশিত হলেও বেলুচি যেমনটি ফিরে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে আবেগগিবসন লায়ন্সগেটকে তার অংশীদার হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন খ্রীষ্টের পুনরুত্থান মে মাসে।
এই চুক্তিটি লায়ন্সগেটের সাথে গিবসনের দীর্ঘ মেলামেশা অব্যাহত রেখেছে, যেখানে তিনি তাঁর দুটি সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন: তাঁর অস্কার-মনোনীত ডাব্লুডব্লিউআইআই নাটক হ্যাকসও রিজঅ্যান্ড্রু গারফিল্ড অভিনীত, এবং থ্রিলার ফ্লাইট ঝুঁকি অভিনীত মার্ক ওয়াহলবার্গ। স্টুডিও সহ আইকন লাইব্রেরির জন্য পরিবেশকও রয়েছে খ্রীষ্টের আবেগ।