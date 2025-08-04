গওয়াদারের সৈকত থেকে গিলগিট -বালতিস্তানের পাহাড় পর্যন্ত প্রতিটি পুলিশ অফিসার জাতির জন্য গর্বিত, প্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ:
প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছেন যে গিলগিত -বালতিস্তানের পাহাড় থেকে গওয়াদারের সৈকত থেকে পুলিশের প্রত্যেক কর্মকর্তা জাতির জন্য গর্বিত।
পুলিশের শাহাদাত উপলক্ষে তাঁর বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বলেছিলেন যে, আমরা আজ আমাদের পুলিশের সাহসী অফিসার এবং যুবকদের যারা তাদের প্রিয়জনদের থেকে দূরে তাদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্রিয়, দেশের প্রতিটি কোণে শান্তি ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য জলবায়ু পরিস্থিতি নির্বিশেষে শ্রদ্ধা জানাই। আজ, আমরা আমাদের শহীদদের মহান পরিবারকেও সালাম জানাই যারা আমাদের জন্য তাদের ভবিষ্যতের ত্যাগ করে।
প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে, ৮,০০০ এরও বেশি পুলিশ অফিসার ও পুরুষরা দেশের স্বার্থে তাদের রক্তের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং একটি ফ্রন্টলাইন প্রতিরক্ষা বাহিনী, এতিমদের দেশ থেকে কয়েক মিলিয়ন শিশুকে এতিম থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সম্প্রতি, পাঁচ অভিজাত বাহিনীর কর্মী রহিম ইয়ার খানের ডাকাতরা শহীদ করেছিলেন এবং এই শহীদদের সহ হাজার হাজার পুলিশ শহীদ আমাদের জন্য গর্বিত।
তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তান পুলিশ সারা বিশ্ব জুড়ে তাদের পেশাদারিত্বকে ইস্ত্রি করেছে এবং বিশ্ব পুলিশ সামিট ২০২৫ -এ আন্তর্জাতিকভাবে জিতেছে পদক ও পুরষ্কারগুলি এটির সাক্ষ্য। পুলিশিংয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নগর আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা রোধে স্বাগত, যা নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।
প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় আরও বলেছিলেন যে চারটি প্রদেশে সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী প্রতিষ্ঠায় পুলিশের ভূমিকা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং রেঞ্জার্স, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য জরুরী অবস্থাগুলির সাথে যৌথ অভিযান ও সহযোগিতা, যা পুলিশের নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করেছে এবং পুলিশকে উন্নত করেছে।
বিগত বছরগুলিতে, পুলিশ সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে শত শত অভিযানের মাধ্যমে শত্রুর পাকিস্তানে অশান্তি ও মন্দের অশুচি উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে মিশ্রিত করেছিল। গওয়াদারের সৈকত থেকে শুরু করে গিলগিট -বালতিস্তানের আকাশচুম্বী পর্বতমালা, দেশকে রক্ষা করা প্রতিটি পুলিশ অফিসার আমাকে সহ পুরো জাতির জন্য গর্বিত।