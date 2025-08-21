গড় পাঁচ বছরের বন্ধকটি দুই বছরে 5% এর নিচে নেমে আসে সর্বনিম্ন স্তরে

পাঁচ বছরের স্থির বন্ধকের গড় হার ২০২৩ সালের মে মাসের পর প্রথমবারের মতো ৫% এর নিচে নেমে গেছে, কারণ orrow ণ নেওয়ার ব্যয় অবিচ্ছিন্নভাবে হ্রাস অব্যাহত রয়েছে।
আর্থিক তথ্য পরিষেবা মানি ফ্যাক্টস অনুসারে, বৃহস্পতিবার গড় পাঁচ বছরের স্থির হার ৪.৯৯% হিট করেছে, একদিন আগের ৫% থেকে।
যদিও শতাংশের ড্রপ কেবল একটি ছোট আর্থিক সাশ্রয়ের সাথে সমান হতে পারে, এটি বাজারের অনুভূতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে, অর্থোপার্জনগুলি এটিকে “প্রতীকী টার্নিং পয়েন্ট” হিসাবে বর্ণনা করে।
এমনকি ক্ষুদ্রতম হার ড্রপ ক্রেতার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং nd ণদাতাদের মধ্যে আরও বেশি প্রতিযোগিতা জাগিয়ে তুলতে পারে।
এদিকে, গড় দুই বছরের স্থির হার বন্ধক, যা গত সপ্তাহে 5% এর নিচে পড়েছে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রসের মিনি-বাজেটের পর প্রথমবারের মতো বৃহস্পতিবার আরও নেমে এসেছেন।
আগের দিন এটি 4.98% থেকে 4.97% এ নেমেছে।
মানিফ্যাক্টসের নিউজের প্রধান অ্যাডাম ফ্রেঞ্চ বলেছেন, সর্বশেষতম তথ্য ছিল “orrow ণগ্রহীতাদের জন্য আরও স্বাগত সংবাদ” এবং বলেছে যে এটি দেখিয়েছে যে nd ণদাতারা “আরও আক্রমণাত্মকভাবে প্রতিযোগিতা করছেন”।
পাঁচ বছরের বন্ধকী হার হ্রাস সম্পর্কে মন্তব্য করে মিঃ ফ্রেঞ্চ বলেছিলেন: “শক্তিশালী গড় উপার্জন বৃদ্ধির সাথে মিলিত গত বছরের তুলনায় orrow ণ নেওয়ার ব্যয়ে ধীর এবং অবিচলিত পতন অনেক বাড়ির মালিক এবং গৃহকর্মীদের জন্য সামান্য সাশ্রয়ীতা বাড়াতে সহায়তা করেছে।”
তবে, তিনি মনে করেন ৩.৮% এর সর্বশেষ মুদ্রাস্ফীতি পড়া কার্যকরভাবে ২০২৫ সালে অন্য বেস রেট হ্রাস দেখার সুযোগটি কার্যকরভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।
“ফলস্বরূপ, কয়েকটি সামান্য বন্ধক হার হ্রাস হ’ল সেরা orrow ণগ্রহীতা সম্ভবত স্বল্পমেয়াদে আশা করতে পারেন কারণ nd ণদাতারা বেশি সময়ের জন্য উচ্চতর হারের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্য হয়,” মিঃ ফ্রেঞ্চ যোগ করেছেন।
End ণদাতারা আরও পছন্দও অফার করছেন, 7,031 আবাসিক বন্ধকী পণ্য উপলব্ধ, যা আগের কার্যদিবসের দিন 6,992 থেকে উপরে রয়েছে।
এই বছর কয়েক হাজার orrow ণগ্রহীতা পুনরায় বন্ধকী হওয়ার কারণে।
ব্যাংকিং শিল্প গোষ্ঠী ইউকে ফিনান্স জানিয়েছে, ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে 900,000 স্থির হারের চুক্তি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
বন্ধকী হারগুলি মিনি-বাজেটের আগের বছরগুলির তুলনায় এখনও বেশি।
আর্থিক ঘটনাটি যুক্তরাজ্যের সরকারী orrow ণ গ্রহণের ব্যয়কে বাড়িয়ে তোলে, যা বন্ধকী হারে খাওয়ানো হয়েছিল। 2023 সালের জুলাইয়ের মধ্যে, বন্ধকগুলির orrow ণ গ্রহণের ব্যয় বেড়েছে ২০০৮ সালের আর্থিক সঙ্কটের পর থেকে সর্বোচ্চ স্তর।