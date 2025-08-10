গড় শ্মশান হিসাবে প্রথমবারের জন্য £ 1000 হিট হওয়ায় শ্রম প্রেরণে মারা যাওয়ার ব্যয়। রাজনীতি | খবর

প্রথমবারের জন্য £ 1000 ছাড়িয়ে শ্মশানের গড় ব্যয়কে ধাক্কা দেওয়ার জন্য শ্রমকে দোষ দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ শিল্পের রেকর্ডগুলি দেখায় যে মৃত্যুর দাম সর্বকালের উচ্চতায় বেড়েছে, এক বছরে কিছু শ্মশানে চার্জ রয়েছে।
চ্যান্সেলর রেচেল রিভস দ্বারা আরোপিত নিয়োগকর্তা জাতীয় বীমা অবদানের বৃদ্ধির জন্য এটি দোষ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হ’ল গত বছর যখন শ্মশানের গড় ব্যয় ছিল £ 966, এখন এটি এখন £ 1,020, কিছু জায়গাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি চার্জ করে।
আমার্সহ্যামে, বকস-এ, একজন প্রিয়জনকে দাহ করার দাম এই বছর ২০২৪ সালে £ 790 থেকে 945 ডলারে দাঁড়িয়েছে এবং শ্রপশায়ারের শ্রসবারিতে, বেসিক ফি মাত্র 12 মাসের মধ্যে 152 ডলারের বেশি বেড়েছে।
গ্লাসগোয়ের মেরিহিল অঞ্চল, যুক্তরাজ্যের অন্যতম সস্তা জায়গা হিসাবে রয়ে গেছে, এই বছর £ 695 ফি সহ, এটি কেবল 30 ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল থেকে, সমস্ত নিয়োগকর্তা রাহেল রিভসের এনআই ব্যবসায়িক পরিমাণ কর্মীদের মজুরিতে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয় তার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এই হারটি গত বছর £ 9,100 এর উপরে কর্মচারীদের আয়ের 13.8% থেকে বেড়েছে, এই বছর 5000 ডলারের উপরে বেতন 15% এ দাঁড়িয়েছে।
ফেডারেশন অফ বুরিয়াল অ্যান্ড শ্মশান কর্তৃপক্ষ ব্রিটেনের সমস্ত শ্মশান কর্তৃপক্ষের প্রায় 85% প্রতিনিধিত্ব করে।
সিইও মাইক বারকিনশাও রবিবার এক্সপ্রেসকে জানিয়েছেন, এমএস রিভসের নীতিমালায় আক্রান্ত অন্যান্য ব্যবসায়ের চেয়ে শেষকৃত্যের খাতটি “আলাদা নয়”।
“গড় শ্মশান 10 জন পূর্ণ-সময়ের কর্মীদের নিয়োগ করে এবং কর্মচারী প্রতি গড় নিয়োগকর্তা এনআই বৃদ্ধি প্রতি বছর প্রতি 800 ডলার,” তিনি বলেছিলেন।
“এটি গড় বাজেটের জন্য প্রতি বছর £ 8,000 এর আরও বোঝা যুক্ত করে। নিয়োগকর্তা এনআই -তে 1.2% বৃদ্ধি ভবিষ্যতে শ্মশানের ব্যয় বৃদ্ধি দেখার আশা করি।”
মিঃ বারকিনশাও ইঙ্গিত করেছিলেন যে ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সমাধি ফি বেড়েছে ২.৪%।
ইনস্টিটিউট অফ কবরস্থান ও শ্মশান ব্যবস্থাপনার চিফ এক্সিকিউটিভ ম্যাথিউ ক্রোলি সম্মত হন যে এনআইয়ের ব্যয়গুলি একটি কারণ ছিল, যার সাথে ক্রমবর্ধমান শক্তির দাম রয়েছে।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “শ্মশানের সাথে যুক্ত ব্যয় বৃদ্ধিতে শক্তি ব্যয় অবশ্যই খেলতে পারবে, কারণ দেশটি শক্তির দামের প্রভাব বাড়ার বিষয়টি অনুভব করে চলেছে।”