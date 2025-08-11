You are Here
গণতন্ত্র প্রচার মারা গেছে: ভাল riddance
আটলান্টিক ম্যাগাজিনে বুদ্ধিজীবী হেফ্টের জন্য যা পাস করে তা হ’ল রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনও সমালোচনা। আটলান্টিকের পৃষ্ঠাগুলি এবং এর ডিজিটাল ভাড়াতে আপনি এখন ডেভিড ফ্রুমের বঞ্চিত সংগীতগুলি পড়তে পারেন, যিনি আফগানিস্তান এবং ইরাকের অন্তহীন যুদ্ধগুলি আমাদের আনতে সহায়তা করেছিলেন; ম্যাক্স বুটের অবিচ্ছিন্ন বৈদেশিক নীতি যুক্তি; অ্যান অ্যাপলবাউমের হস্তক্ষেপবাদী প্রেসক্রিপশন; এবং এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গণতন্ত্র প্রচার অধ্যাপক ব্রায়ান ক্লাসের, যিনি সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হত্যার জন্য দোষ দিয়েছেন "আমেরিকান গণতন্ত্র প্রচার।" যদি ক্লাস সঠিক হয় তবে আমেরিকানরা এটি আরও একটি কারণ …

