গতকাল মুনাফা, আজ বিলিয়ন লোকসান/ 6 মাসের মধ্যে বিজ্ঞাপন ব্যয় 1.5 বিলিয়ন ডলার? – তাবনাক

বৈদ্যুতিন পেমেন্ট শিল্পের অন্যতম সুপরিচিত সংস্থা পার্সিয়ান সহজ অর্থ প্রদান নিট লোকসান দিয়ে নতুন বছর শুরু করেছে; একটি বিষয় যা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য গুরুতর উদ্বেগ উত্থাপন করেছে এবং শেয়ার বাজারের আর্থিক ভবিষ্যতের অস্পষ্টতা তৈরি করেছে।
রিপোর্ট তাবনাকের অর্থনৈতিক সেবা; শেয়ার বাজার অক্টোবর থেকে মূলধন বাজারে প্রবেশ করেছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৈদ্যুতিন পেমেন্ট মার্কেটের অন্যতম প্রধান খেলোয়াড়। । তবে, তবে 2 বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এটি দেখায় যে সংস্থাটি মুনাফার অবতীর্ণ লাইনের সাথে এগিয়ে চলেছে। যেমন নিরীক্ষিত আর্থিক আকারে দেখানো হয়েছে গত বছরের শেষ বারো মাসে “আপ” এর নিট মুনাফা, 5 শতাংশ হ্রাস সহ, আগের বছরের তুলনায় প্রায় 2 বিলিয়ন টোমান কম ছিল। এই প্রক্রিয়া কারণ মার্চ মাসের শেষের দিকে কোম্পানির জমে থাকা লাভ, 2 বিলিয়ন টোমানের 2 % ড্রপ সহ মুখোমুখি; যে পরিসংখ্যানগুলি শেয়ারহোল্ডারদের কাছে আনন্দদায়ক ছিল না।
এই বসন্তের ক্ষতি করতে শুরু
এখন উপর ভিত্তি করে প্রথম ত্রৈমাসিকের নতুন আর্থিক প্রতিবেদন, জুনের শেষের দিকে পার্সিয়ান সহজ অর্থ প্রদানের, $ 1.5 বিলিয়ন ডলারের নিট লোকসানে পৌঁছেছে। তবে, গত বছরের একই সময়ে সংস্থাটির নিট মুনাফা ছিল 2 বিলিয়ন টোম্যান। এই হিসাবে, এই বসন্তের শেষে “আপ” এর শেয়ার প্রতি চিহ্নিত ক্ষতিগুলি 4 রিয়াল রেকর্ড করা হয়েছিল।
এছাড়াও গত বছরের শেষের তুলনায় এই সময়ের মধ্যে সংস্থার জমে থাকা লাভ 5 % হ্রাস পেয়েছে এবং গত বছরের শুরুর তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য 5 % হ্রাস পেয়েছে।
আর্থিক কর্মক্ষমতা ব্যয় এবং চাপ বৃদ্ধি
আর্থিক বিবরণীর বিশদগুলির একটি পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে ব্যয়গুলির তীব্র বৃদ্ধি কোম্পানির ক্ষতি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বছরের প্রথম প্রান্তিকে “আপ” এর বিক্রয়, প্রশাসনিক এবং পাবলিক ব্যয় 2 শতাংশ বেড়ে 2 বিলিয়ন টোম্যানে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, কোম্পানির আর্থিক ব্যয় 2 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এটা এসে গেছে। একই সময়ের মধ্যে, “সহজ অর্থ প্রদান” অপারেশনাল লোকসান ছিল $ 1.5 বিলিয়ন, যা সংস্থার লাভজনকতার উপর ভারী ব্যয়ের চাপ নির্দেশ করে।
বিজ্ঞাপনের ব্যয়; মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত
কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনের অন্যতম প্রতিচ্ছবি পয়েন্ট, বিলিয়ন বিজ্ঞাপন ব্যয় হয়। যে এই বছরের প্রথম প্রান্তিকে ইউপি বিজ্ঞাপনে $ 1.5 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। আর্থিক ফর্মের অনুমানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে এই চিত্রটি পর্যন্ত শেষের দিকে তিনটি মরসুমের জন্য, এটি 2 বিলিয়ন টোম্যানেরও বেশি পৌঁছেছে। সংস্থাটি কোটি কোটি লোকসান অনুভব করার সময় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞাপন ব্যয়ের এই স্তরের পিছনে কী মানদণ্ড বা পরিকল্পনা করা যায় তা স্পষ্ট নয়।
তাবনাকের মতে, ত্রৈমাসিক পারফরম্যান্স দেখায় যে ফারসিদের লাভজনকতায় ফিরে আসার সহজ অর্থ প্রদানের জন্য ব্যয় কাঠামো, সংস্থান পরিচালনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচির গুরুতর পর্যালোচনা প্রয়োজন। বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত রাখা শেয়ারহোল্ডারদের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে এবং বৈদ্যুতিন অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোম্পানির অবস্থানকে বিপন্ন করতে পারে।