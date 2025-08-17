You are Here
গত বছরের তুলনায় 172,000 হেক্টর জমি পুড়ে গেছে, বন আগুন
এই বছর এই রবিবার অবধি গ্রামীণ আগুনে গ্রাস করা হয়েছে, ১2২,০০০ হেক্টরও বেশি, যার মধ্যে শনি ও রবিবারের মধ্যে ৩২,০০০, ২০২৪ সালের পোড়া অঞ্চলকে ছাড়িয়ে গেছে, অস্থায়ী আইসিএনএফের তথ্য অনুসারে।

প্রকৃতি ও বন সংরক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইসিএনএফ) এর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, 1 জানুয়ারী থেকে 17 আগস্ট, 172,054 হেক্টর পুড়ে গেছে, এটি একটি মান যা 2024 জুড়ে পোড়া অঞ্চলটি ছাড়িয়ে গেছে, যা 136,424 হেক্টর ছিল।

শনি ও রবিবারের মধ্যে 32,963 হেক্টর খাওয়া হয়েছিল।

এখন পর্যন্ত পোড়া অঞ্চলটি ২০১ 2017 সালের পর থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম, যখন পেদ্রাগিয়োর বিশাল আগুন, যা ২০১,87876 হেক্টর থেকে ১৫ ই আগস্ট পর্যন্ত ছিল।

আইসিএনএফ উল্লেখ করে যে বছরের শুরু থেকে আজ অবধি তারা 6,378 টি আগুন, বন বসতি (45%) এবং মাতোস (42%) এবং কৃষিজমি (13%) এর বাকী অংশগুলি চালু করেছে।

