You are Here
গত বছর আমানত রিটার্ন স্কিম থেকে € 66m এরও বেশি দাবী করা
News

গত বছর আমানত রিটার্ন স্কিম থেকে € 66m এরও বেশি দাবী করা

আইরিশ গ্রাহকরা গত বছর সরকারের আমানত রিটার্ন স্কিমের (ডিআরএস) মাধ্যমে সফট ড্রিঙ্ক কনটেইনারগুলির জন্য তাদের আমানতে নগদ করতে ব্যর্থ হলে € 66.7 মিলিয়ন ডলার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এটি পুনরায় টার্নের জন্য ২০২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, যা দেখায় যে গ্রাহকরা তাদের সফট ড্রিঙ্ক কনটেইনারগুলির জন্য আমানতের জন্য million 66 মিলিয়ন ডলারের খালাস দিতে ব্যর্থতা 2024 এর জন্য € 51.3 মিলিয়ন ডলার প্রাক-করের উদ্বৃত্ত রেকর্ড করার জন্য রাষ্ট্রীয় সমর্থিত ফার্মের পিছনে প্রধান কারণ ছিল।

পুনঃ-টার্ন বোতল এবং ক্যানের পুনর্ব্যবহারের হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর লক্ষ্যে 1 ফেব্রুয়ারী 2024 এ তার আমানত রিটার্ন স্কিম অপারেশনগুলির সাথে সরাসরি গিয়েছিল।

গত বছর, 877.85 মিলিয়ন পাত্রে 433.2 মিলিয়ন প্লাস্টিকের বোতল এবং 444.6 মিলিয়ন ক্যান দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

বার্ষিক প্রতিবেদনে 2024 সালে রেকর্ড আয় 114.4 মিলিয়ন ডলার পুনরায় টার্ন দেখায়।

এর মধ্যে রয়েছে € 66.7 মিলিয়ন ডলারের আমানতযুক্ত আমানত এবং উপাদান বিক্রয় থেকে 17.2 মিলিয়ন ডলার এবং ‘প্রযোজক ফি’ থেকে 30.5 মিলিয়ন ডলার দিয়ে 47.7 মিলিয়ন ডলার।

বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে অনিচ্ছাকৃত আমানত থেকে আয়ের ফলে ভ্যাট বন্দোবস্ত হয়েছে € 23.7 মিলিয়ন ডলার পুনরায় টার্ন দ্বারা।

কোম্পানির ২০২৪ সালের ব্যয়গুলি প্রত্যক্ষ সংগ্রহ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য ব্যয় $ 46.5 মিলিয়ন ডলার এবং প্রশাসনিক ব্যয় 15.7 মিলিয়ন ডলারের মোট € 62.2 মিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে “বিপণন, যোগাযোগ এবং জনসচেতনতা” তে € 4.6 মিলিয়ন ডলার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে .7 66..7 মিলিয়ন ডলার অর্থবছরের জন্য অপরিবর্তিত আমানতের স্বীকৃতি প্রতিফলিত করে এবং “এটি 36.5 মিলিয়ন ডলার প্রাক্কলনের পরে আমানতের পরে বছরের শেষের দিকে ফিরে আসে বলে প্রত্যাশিত”।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে “আনরেনডিমেড ডিপোজিটগুলি আমানত রিটার্ন স্কিমগুলির জন্য একটি প্রত্যাশিত এবং রুটিন পরিস্থিতি এবং এটি অনুমান করা হয়েছিল যে প্রাথমিক রূপান্তরকালে খালাসগুলি কম হবে এবং তাই সেখানে উচ্চতর স্তরের অব্যবহৃত আমানত থাকবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “আমাদের পরিপক্কতার প্রাথমিক পর্যায়ে অলাভজনক সংস্থা হিসাবে, অপ্রচলিত পাত্রে থেকে ফিগুলি বিভিন্ন উপায়ে পুনরায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

: এর মধ্যে প্রাথমিক স্কিম সেট আপ ব্যয় পরিশোধ করা অন্তর্ভুক্ত; অবকাঠামো উন্নয়ন; ভোক্তা শিক্ষা প্রচার এবং আমাদের আইনীভাবে প্রয়োজনীয় কন্টিনজেন্সি রিজার্ভে অবদান। “

প্রতিবেদনে আরও যোগ করা হয়েছে যে এই প্রকল্পটি আগত বছরগুলিতে 90 শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়ের ক্ষেত্রে পৌঁছানোর কারণে “অপ্রচলিত আমানত থেকে আয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে”।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে “দীর্ঘমেয়াদে, পূর্বাভাসের চেয়ে অপরিশোধিত আমানতগুলি বেশি হওয়া উচিত, আমরা এই উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করব যা এই প্রকল্পের গ্রহণের পাশাপাশি দেশের বৃত্তাকার অর্থনীতি কৌশলকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য ডিজাইন করা বিস্তৃত উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগকে চালিত করে”।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পুনরায় টার্নটি € 89.8 মিলিয়ন ডলার নগদ ব্যালেন্স দিয়ে বছরটি বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই নগদ চিত্রটি ২০২৫ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে যখন বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ড্র-ডাউনস নির্ধারিত হয় এবং এই কারণগুলির জন্য অ্যাকাউন্টিংয়ের পরে সামঞ্জস্য করা নগদ ব্যালেন্সটি প্রায় 32 মিলিয়ন ডলারে হ্রাস পাবে।

উল্লেখযোগ্য ড্র-ডাউনগুলির মধ্যে € 23.7 মিলিয়ন ডলারের অবিচ্ছিন্ন আমানতের উপর একটি ভ্যাট নিষ্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; রি-টার্নের কন্টিনজেন্সি রিজার্ভ তহবিলের জন্য 13.8 মিলিয়ন ডলার বিধান; ব্যাংক অফ আয়ারল্যান্ডের সাথে সুবিধা চুক্তির বাকি ১১.7 মিলিয়ন ডলার ব্যালেন্সের একটি নিষ্পত্তি ২০২৪ সালের বিষয়ে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে প্রায় ৩.২ মিলিয়ন ডলার বন্দোবস্ত এবং এই প্রকল্পে উদ্বৃত্ত উপর উত্থিত কর্পোরেশন ট্যাক্সের জন্য € 5.4 মিলিয়ন ডলার বিধান।

1.6 বিলিয়ন বোতল এবং ক্যান এখন পর্যন্ত আমানত রিটার্ন স্কিমের মাধ্যমে ফিরে এসেছে

আয়ারল্যান্ড

1.6 বিলিয়ন বোতল এবং ক্যান ডিপোর মাধ্যমে ফিরে এসেছে …

প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত মন্তব্যে পুনরায় টার্ন সিয়ারান ফোলির প্রধান নির্বাহী বলেছিলেন: “আইরিশ জনগণের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য কেনা ও গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ, ২০২৪ সালে ডিআরএসের মাধ্যমে ৮ 877 মিলিয়ন পাত্রে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, গড়ে 66 66 শতাংশ পোস্ট ট্রানজিশন পিরিয়ড রিসাইক্লিং হারের সমান।

“সফট ড্রিঙ্কস মার্কেটের season তু আরও কিছু উচ্চতর মাসগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছিল, যেমন আগস্টে যখন রিটার্নের হার 75 শতাংশে পৌঁছেছিল। প্রতি 1 শতাংশ বৃদ্ধি প্রায় 19 মিলিয়ন পাত্রে সমান হয় এবং আমরা ক্রিসমাসের সময়কালে 5 মিলিয়নেরও বেশি পণ্যের প্রতিদিনের কিছু রিটার্ন রেকর্ড করেছি।

পুনঃ-টনি টনি কেওহানে চেয়ারম্যান বলেছেন, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই প্রকল্পটি চালু করা আরও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে দেশের যাত্রায় একটি সংজ্ঞায়িত মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

মিঃ কেহানে বলেছেন, “২০২২ সালের শরত্কালে একটি স্থায়ী শুরু থেকেই এই প্রকল্পটি তার প্রথম ১১ মাসে 877 মিলিয়নেরও বেশি পানীয়ের পাত্রে সংগ্রহ করেছে,” মিঃ কেহানে বলেছেন। “এই অল্প সময়ে, আমরা দেখেছি আইরিশ গ্রাহকরা আগের চেয়ে আরও বেশি বোতল এবং ক্যান পুনর্ব্যবহার করতে এবং এমনভাবে এটি করতে পারি যা উচ্চ মানের পুনর্ব্যবহারযোগ্য উত্পাদন করে, সত্যিকারের বৃত্তাকার অর্থনীতি গঠনে সহায়তা করে।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts