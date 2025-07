গনকাল্ভেসের বোন আইডাহো খুনের সাজা অনুসারে কোহবার্গারের মুখোমুখি হন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

বুধবার সকালে আদালতে শেকলস এবং একটি আবেগহীন মুখ পরা দেখার জন্য কায়লি গনকাল্ভসের বড় বোন আলিভিয়া স্টিভেনসন আইডাহোর ছাত্র খুনি ব্রায়ান কোহবার্গারকে জ্বলজ্বল করেছিলেন।

কিলার সবেমাত্র সরে গেছে, এমনকি স্টিভেনসন তাকে “আমি যখন আপনার সাথে কথা বলি তখন সোজা হয়ে বসতে” বলেছিলেন তা নয়। She pressed on, taunting him with words the defense tried to have blocked from mention in the capital trial that his plea deal got him out of – calling him “Sociopath, psychopath, murderer.”

“সত্যটি হ’ল আপনি যতটা বোবা আসেন ততই বোকা, বোকা, আনাড়ি, ধীর, op ালু, দুর্বল, নোংরা Me

কোহবার্গার 21 বছর বয়সী গনকাল্ভস এবং তার তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাডিসন মোজেন, 21 বছর বয়সী এবং 20 বছর বয়সী জানা কার্নোডল এবং ইথান চ্যাপিনকে হত্যা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। তিনি কোনও ব্যাখ্যা বা অনুশোচনা প্রস্তাব করেননি।

শিকাগো ভিত্তিক ফৌজদারি প্রতিরক্ষা অ্যাটর্নি যার প্রাক্তন ক্লায়েন্টদের অন্তর্ভুক্ত হার্ভে ওয়েইনস্টেইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, “এই সাজা দেওয়ার পর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তার উপর ভিত্তি করে গনকাল্ভস পরিবার কেন এতটা রেগে গেছে।

বুধবার প্রথমবারের মতো প্রকাশিত মস্কো পুলিশের নথিগুলি জনসাধারণের সাথে ভাগ করে নেওয়ার চেয়ে আরও বিশদে একটি মারাত্মক অপরাধের দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছে।

হামলার শুরুতে ঘুমিয়ে থাকা গনকাল্ভেস “অচেনা” হয়েছিলেন যখন পুলিশ তার সেরা বন্ধু মোজেনের পাশের বিছানায় রয়ে গেছে। কোহবার্গার তাদের দেহের কাছে একটি কা-বার ছুরি শিটও ফেলেছিলেন, যা শেষ পর্যন্ত তার গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত করেছিল, তিনি স্ন্যাপটিতে রেখে গেছেন এমন একক উত্স ডিএনএ নমুনার জন্য ধন্যবাদ।

কোহবার্গার তার আবেদন বা সাজা হ্রাস পাওয়ার অধিকার মওকুফ করেছেন এবং এই আবেদনের চুক্তির পরে বিচারক স্টিভেন হিপ্পলারকে সাজা জজ এর অধীনে প্যারোলের যোগ্য হয়ে উঠবেন না। তিনি মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে গেছেন এবং টানা চারটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং আরও 10 বছর পেয়েছিলেন।

পরিবারগুলি এই চুক্তিতে বিভক্ত হয়েছিল, গনকাল্ভসের শিবিরের তীব্র বিরোধিতা করে।

“আমি ভেবেছিলাম সে শক্তিশালী, আমি ভেবেছিলাম সে তীব্র এবং আত্মবিশ্বাসী। এছাড়াও সাহসী,” রোটুনো স্টিভেনসন সম্পর্কে বলেছেন। “আমি মনে করি তিনি জানতেন যে ক্ষতিগ্রস্থরা মানুষ হিসাবে এবং পরিবারগুলি কী হারিয়েছে তা সম্বোধন করে তিনি বিবৃতি দিয়ে তিনি অনুপ্রাণিত বোধ করবেন না। আমি মনে করি যে তিনি তাঁর কাছে যাওয়ার একমাত্র উপায় তাকে ছোট করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।”

কোহবার্গার অতীতে তার চেয়ে ছোট লাগছিল, পাতলা উপরের বাহু এবং একটি কৌতুকপূর্ণ মুখের সাথে যখন সে শেকলস এবং হ্যান্ডকফগুলিতে বসেছিল।

গ্যালারিতে সমর্থকরা যখন স্টিভেনসন মাইক থেকে সরে এসেছিলেন তখন প্রশংসা করেছিলেন। তার মাও একটি বিবৃতি দেওয়ার পরে কয়েক মিনিট পরে আদালত একটি অবসর ডাকেন।

বিরতির সময়, মামলার অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা ব্রেট পেইন স্টিভেনসনকে কাঁধে একটি সহায়ক প্যাট দিয়েছেন।

ফক্স নিউজ ‘জুলিয়া বোনাভিটা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।