গভর্নর প্রিটজকার কিছু ডেমোক্র্যাটদের সমালোচনার মধ্যে বিলিয়নেয়ার মর্যাদা রক্ষা করেছেন

গভর্নর জেবি প্রিটজকার, ডি-ইল।, নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের প্রার্থী জোহরান মামদানি সহ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্যান্য সদস্য হিসাবে বিলিয়নেয়ার মর্যাদায় এনবিসির ক্রিস্টেন ওয়েলকার দ্বারা চাপ দিয়েছিলেন।
ওয়েলকার মমদানির একটি ক্লিপ বাজানোর আগে বলেছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিলিয়নেয়ার হওয়া উচিত নয় বলে জানিয়েছেন, “আপনার দলের কেউ কেউ নিজের মতো বিলিয়নেয়ারদের আদৌ উপস্থিত থাকতে হবে কিনা তা প্রকাশ্যে প্রশ্ন করছেন।”
ওয়েলকার ডেমোক্র্যাটিক গভর্নরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পার্টিটি বিলিয়নেয়ার বিরোধী বার্তা গ্রহণ করা উচিত কিনা।
“দেখুন, আপনার কাছে কত টাকা রয়েছে তা আপনার মূল্যবোধগুলি কী তা নির্ধারণ করে না এবং আমি একজন ডেমোক্র্যাট কারণ আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্য। আমি একজন ডেমোক্র্যাট কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আমরা এই দেশের প্রতিটি বাচ্চাটির জন্য শিক্ষার তহবিল পেয়েছি এবং একটি নিখরচায় জনশিক্ষা পেয়েছি। আমি একজন ডেমোক্র্যাট কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আমরা আমাদের ডেমোক্রেসির পক্ষে দাঁড়াতে পেরেছি এবং এটি ম্যাগা রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে যা কিছু আছে তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে যারা আধ্যাত্মিকভাবে চেষ্টা করে যা মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে চেষ্টা করে চলেছে যারা আধ্যাত্মিকভাবে চেষ্টা করে যা মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে গ্রহণ করে। এটাই আমাকে ডেমোক্র্যাট করে তোলে, “প্রিটজকার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।
সেন বার্নি স্যান্ডার্স, আই-ভিটি সহ অন্যান্য উদারপন্থীরা বিলিয়নেয়ারদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রেও সোচ্চার ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে স্যান্ডার্স একটি “ফাইটিং অলিগার্কি” সফরে দেশে সফর করছেন।
স্যান্ডার্স “এই দেশে এত বেশি ক্ষমতা ও প্রভাব ফেলে এমন অলিগার্চ এবং কর্পোরেট স্বার্থকে গ্রহণ করার জন্য এই সফর শুরু করেছিলেন।”
সেন এলিজাবেথ ওয়ারেন, ডি-ম্যাস। এর মতো অন্যান্য ডেমোক্র্যাটরা বিলিয়নেয়ারদের উপর কর বাড়ানোর পক্ষে কথা বলেছেন।
এই সপ্তাহের শুরুর দিকে সিএনবিসিতে একটি সাক্ষাত্কারের সময় তিনি যদি বিলিয়নেয়ারদের উপর কর বাড়ানোর জন্য মামদানির পরিকল্পনাকে তীব্রভাবে রক্ষা করেছিলেন।
টেক্সাসে রিপাবলিকান পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা এবং ডেমোক্র্যাটরা ভণ্ডামি হচ্ছে কিনা তা নিয়ে ওয়েলকার প্রিটজকারকেও চাপ দিয়েছিলেন।
“আমি ইলিনয়ের মানচিত্রটি দেখতে চাই। আসুন আমরা এটি একবার দেখে নিই। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 2024 সালে রাজ্যব্যাপী ভোটের 44% ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও, রিপাবলিকানরা ইলিনয়ের 17 টি জেলাগুলির মধ্যে কেবল তিনটিই ধারণ করে। এই জেলাগুলি ডেমোক্র্যাটিক অ্যাডভান্টেজকে সর্বাধিক করে তুলতে পারে বলে মনে হয় আপনার স্টেটশিপদের পক্ষে কী বলা হয়? ওয়েলকার জিজ্ঞাসা করলেন।
“ঠিক আছে, মনে রাখবেন যে টেক্সাস যা করার চেষ্টা করছে তা আবার ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট লঙ্ঘন করে। আমরা তা করি নি। আমরা জনসাধারণের শুনানি, আইনসভা শুনানি করেছি। লোকেরা তাদের উপস্থিত ছিল। তারা কথা বলেছিল। সেখানে একটি মানচিত্র ছিল যা আসলে মানচিত্রে পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং একটি মানচিত্রটি পাস করা হয়েছিল, এবং এটি কীভাবে হয়েছিল, এটি কীভাবে হয়েছিল,” এটি এই দেশটির প্রতিক্রিয়া জানায়, তাই এই কেকারটি হয়েছিল, তাই এই কেক্টারটি করা হয়েছিল।
ওয়েলকার বলেছিলেন যে যে গোষ্ঠীগুলি কংগ্রেসনাল মানচিত্রের ন্যায্যতা গ্রেড করে তারা ইলিনয়কে একটি এফ দিয়েছে।
“আপনি গণতন্ত্র সংরক্ষণের বিষয়ে কথা বলেছেন, আপনি যদি টেক্সাস রিপাবলিকানদের সমালোচিত একই কৌশলগুলি ব্যবহার করেন তবে আপনি কীভাবে গণতন্ত্র সংরক্ষণ করবেন?” ওয়েলকার জিজ্ঞাসা করলেন।
প্রিটজকার আবারও বলেছিলেন যে টেক্সাস রিপাবলিকানরা ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট লঙ্ঘন করার চেষ্টা করছেন।
তিনি বলেন, “গণতন্ত্র ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং এই টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা জিওপি যা করার চেষ্টা করছে তা আসন চুরি করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে কারণ তারা জানে যে তারা কী করেছে তা ভুল। তারা জানে যে তারা একটি বিশাল ভুল করেছে,” তিনি বলেছিলেন।