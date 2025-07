গভর্নর লয়াল জামফারা কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য 59,205 ব্যাগ সার সরবরাহ করে

… মূল অর্থনৈতিক ড্রাইভার হিসাবে কৃষিকে শক্তিশালী করে

জামফারা রাজ্যের গভর্নর, দাউদা লয়াল রাজ্যের কৃষকদের 59,205 ব্যাগ সার বিতরণ করে কৃষি খাতকে শক্তিশালী করার জন্য সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন।

বুধবার লয়াল, ২০২৫ ভেজা মৌসুমের চাষের জন্য ইনপুট বিতরণকে পতাকাঙ্কিত করে এবং গুসাউয়ের কৃষি মন্ত্রণালয়ে নতুন ফাদামা হাউসও কমিশন করে।

এই কৌশলগত পদক্ষেপটি কেবল খাদ্য উত্পাদনকেই বাড়িয়ে তোলে না বরং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা হিসাবে কৃষিকে আরও শক্তিশালী করে।

জামফারা জনসংখ্যার ৮০ শতাংশেরও বেশি কৃষিতে জড়িত থাকার কারণে এই উদ্যোগটি স্থায়িত্ব, খাদ্য সুরক্ষা এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে।

গভর্নরের মুখপাত্র সুলায়মান বালা ইদ্রিসের এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভেজা মৌসুমের চাষের জন্য জামফারার কৃষকদের কাছে বিতরণের জন্য 98 টি সার ট্রাক চালু করা হয়েছিল।

বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে যে বিতরণ করা আরও কিছু সম্পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে 34,800 কেজি ধানের বীজ, 80,000 কেজি ভুট্টার বীজ, 23,740 লিটার ভেষজনাশক, 11,735 লিটার কীটনাশক এবং 23,470 স্যাচেট বীজ ড্রেসিং রাসায়নিক।

অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে, গভর্নর লোলাল তুলে ধরেছিলেন যে বিনামূল্যে সার বিতরণকারীরা টেকসই কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে জামফারা রাজ্যকে রূপান্তরিত করার জন্য তাঁর প্রশাসনের চলমান প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

তিনি বলেছিলেন, “কৃষিক্ষেত্র আমাদের রাজ্যের অর্থনীতির প্রাণবন্ত হিসাবে রয়ে গেছে। এটি কেবল একটি খাত নয়, এটি আমাদের মানুষের খুব পরিচয়।

“আমাদের প্রশাসন ‘কৃষিকাজ আমাদের গর্ব’ স্লোগানটি গ্রহণ করেছে। এটি আমরা কে এবং আমাদের জনগণ হিসাবে আমাদের কী অগ্রাধিকার দিতে হবে তার মূল কথা বলে। আমাদের জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশেরও বেশি বেঁচে থাকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। এটি আমাদের কর্তব্য এবং সত্যই আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা, তাদের সমর্থন ও ক্ষমতায়নের জন্য।

“এই প্রশাসন কৃষিকে খাদ্য সুরক্ষা, চাকরি সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কৌশলগত চালক হিসাবে দেখেছে। এজন্য আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের অদ্ভুত প্রয়োজন অনুসারে একটি কৃষি রূপান্তর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য 2 এর সাথে একত্রিত হয়েছি, যা ক্ষুধা, উন্নতি করতে এবং টেকসই কৃষিক্ষেত্র প্রচারের চেষ্টা করে।

“জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ এবং ২০২৫ সালের শেষের দিকে বৃষ্টি মৌসুমের পরেও আমরা মনোনিবেশ করি। আমাদের সরকার উত্পাদন ও উপার্জন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি সক্রিয়ভাবে কৃষকদের সমর্থন করে।

“আমরা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব অর্জনের জন্য বীজ, সার, সিস্টেম, প্রযুক্তি এবং মানব রাজধানীতে বিনিয়োগ করি।

“আমাদের অন্তর্ভুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি কেবল অংশগ্রহণকারীদের নয়, পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনে নারী, যুবক এবং ব্যক্তিদের জোর দেয়।

“আমরা ডাইভার্সন দূর করতে, স্বচ্ছতা বাড়াতে এবং সমর্থন সঠিক সময়ে সঠিক কৃষকের কাছে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে আমাদের বিতরণ প্রক্রিয়াটি ডিজিটাইজড করেছি।

“আমরা চিনতে পারি যে কৃষকরা ইনপুটগুলিতে সীমিত অ্যাক্সেস, অর্থায়ন, বাজারের অনিশ্চয়তা, ফসল কাটার পরে ক্ষতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলির মতো বাধাগুলির মুখোমুখি হয় But তবে আমরা এই বিষয়গুলির সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করছি।

“ইন্টিগ্রেটেড এবং স্কেলযোগ্য হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আমরা একটি মান-চেইন পদ্ধতির তৈরি করছি যা আমাদের কৃষকদের রোপণ থেকে শুরু করে ফসল কাটার পরে সহায়তা করে।

“আমরা যান্ত্রিকীকরণ প্রচার করছি, এক্সটেনশন পরিষেবাগুলিকে শক্তিশালী করছি এবং কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারে অ্যাক্সেস তৈরি করছি।

“আমাকে এই বছরের প্রোগ্রামের সুবিধাভোগীদের সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য এক মুহুর্ত নিতে দিন These এই ইনপুটগুলি বিক্রয়ের জন্য নয় They এগুলি দ্রুত লাভের জন্য লেনদেন করার মতো পণ্য নয় They এগুলি আপনার ভবিষ্যতে এবং জামফারা ভবিষ্যতের বিনিয়োগের সরঞ্জাম, তাদের বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করুন, তাদেরকে দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করুন, তাদের বর্ধিত ফসল হিসাবে ব্যবহার করুন এবং উন্নত লিবিলিটের ভিত্তি হিসাবে পরিবেশন করুন।

“বিশিষ্ট অতিথি, ভাই ও বোনেরা, এখন 2025 ভেজা মৌসুমের ফার্ম ইনপুটস বিতরণকে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকাঙ্কিত করা আমার সম্মান এবং বিশেষাধিকার, যা আমাদের রাজ্য জুড়ে 59,205 ক্ষুদ্র ধারক কৃষকদের উপকৃত করবে।”

