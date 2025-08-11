You are Here
গভর্নর সের্গেই সিটনিকভ উত্সবটির অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন “আমরা ভেটলুগা নদীর সাথে আছি”
News

গভর্নর সের্গেই সিটনিকভ উত্সবটির অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন “আমরা ভেটলুগা নদীর সাথে আছি”

কোস্ট্রোমা অঞ্চলের গভর্নরের প্রেস সার্ভিসে জানিয়েছে যে গতকাল সের্গেই সিটনিকভ, 10 আগস্ট বার্ষিক আন্তঃদেশীয় উত্সবের অংশগ্রহণকারীদের “আমরা ভেটলুগা নদী থেকে এসেছি” অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। এই উত্সবটি পাঁচটি অঞ্চল এবং রাশিয়ার প্রজাতন্ত্রের 23 পৌরসভাগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে।

এই বছর, খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পোশাকে প্রতিনিধিদের traditional তিহ্যবাহী পোশাক মিছিল শত শত অংশগ্রহণকারী এবং দর্শকদের একত্রিত করেছিল। এছাড়াও, বার্ষিক উত্সবের অংশ হিসাবে, অসংখ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল: ফোক কারুশিল্পের প্রদর্শনী-সম্মেলন থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক স্থানীয় ইতিহাস সম্মেলন পর্যন্ত।

উত্সবের অতিথিদের কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল “বর্ণা ভেটলুঝস্কি এর heritage তিহ্য”, যা এই অঞ্চলের আধ্যাত্মিক traditions তিহ্যগুলিকে উত্সর্গীকৃত, পাশাপাশি সাহিত্যিক বসার ঘর “দেশীয় ভূমির কণ্ঠস্বর”। প্রোগ্রামটির ক্রীড়া অংশে একটি সৈকত ভলিবল এবং মিনি-ফুটবল প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই অঞ্চলের উত্তর -পূর্বে একটি কাজের ভ্রমণের সময় উত্সবটি পরিদর্শন করা সের্গেই সিতনিকভ তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন: “এই উত্সবটি কেবল একটি tradition তিহ্য নয়, আমাদের জন্মভূমির প্রতি আমাদের ভালবাসার একটি প্রাণবন্ত মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। পুনর্বাসনটি histor তিহাসিকভাবে নদীর তীরে চলে গেছে, এবং আজ ভেটলুগা আমাদেরকে আরও ভাল করে বোঝার জন্য এবং তাদের আরও ভাল করে বোঝায়।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts