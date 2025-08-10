আকওয়া ইবম রাজ্য গভর্নর, যাজক উমো যে, ইউওয়াইও ফেডারেল নির্বাচনী এলাকায় 1,187 সুবিধাভোগীদের খামার, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক অনুদান হিসাবে 492.7 মিলিয়ন ডলার বিতরণ করেছে।
ইউওয়াইও ফেডারেল আসন শহর স্কয়ার সভার সময় আইবোম হল গ্রাউন্ডস, ইউওয়াইওতে অনুদানগুলি বিতরণ করা হয়েছিল।
সুবিধাভোগীরা এআরআইএস ফার্মার্স গ্রান্টের 276 প্রাপক, আরিজ ট্রেডার্স গ্রান্টের জন্য 628, ERISE সরঞ্জাম সহায়তা প্রকল্পের জন্য 263, 5 মিলিয়ন এমএসএমই অনুদানের আটজন সুবিধাভোগী এবং 12 গাড়ি এবং মিনি-বাস প্রাপকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
গভর্নর এনো প্রকাশ করেছেন যে দু’বছরে তাঁর প্রশাসন রাস্তা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে সহানুভূতিশীল বাড়ি ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইউওয়াইও, উরুয়ান, এনএসআইটি আতি এবং ইবেসিকপো অসুতান এলজিএ জুড়ে ১১6 টি প্রকল্প কার্যকর করেছে।
তিনি বলেন, বৈঠকের লক্ষ্য ছিল ২০২26 সালের জনগণের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আসনের প্রয়োজনীয় দলিলগুলি গ্রহণ করার সময় সমস্ত নির্বাচনী এলাকা জুড়ে ক্ষমতায়নের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছিল।
গভর্নর স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়াটির জন্য এআরআইএস যুব কর্মসংস্থান পোর্টালকে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন, ইউওয়াইও বাসিন্দাদের তাদের বিশাল ভোটদানের জন্য প্রশংসা করেছিলেন এবং রাজ্য সরকারের সচিব প্রিন্স এনোবং উওয়াহের সমর্থন স্বীকার করেছেন।
বিভিন্ন ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্প সক্ষম করার জন্য তিনি রাষ্ট্রগুলিতে তহবিল সরবরাহ করার জন্য রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবুর প্রশাসনেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
গভর্নর এনো আইবোম নেতৃত্ব এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কেন্দ্রকে পরিচালিত করেছিলেন ক্ষমতায়নের পরবর্তী পর্বের জন্য সমস্ত স্বীকৃত সমর্থন গোষ্ঠীর প্রত্যেকে 50 জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এবং প্রতি ওয়ার্ডে এক হাজার ব্যক্তির জন্য একটি ফেডারেল সরকার-অর্থায়িত ওয়ার্ড ক্ষমতায়ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।
তিনি বাসিন্দাদের united ক্যবদ্ধ থাকার জন্য, নেতাদের প্রতি অপমান এড়াতে এবং ২০২27 সালে রাষ্ট্রপতি টিনুবু এবং এপিসি প্রার্থীদের উন্নয়নমূলক সমন্বয় বজায় রাখতে সমর্থন করার আহ্বান জানান।
তিনি ইউওয়াইও-বংশোদ্ভূত উডুয়াক ওটু ইটা উদযাপন করেছেন, নতুন প্রচারিত পুলিশ কমিশনার, তাকে যুবতী মহিলাদের জন্য উত্সাহ হিসাবে ব্র্যান্ড-নতুন এসইউভি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।
২০২27 সালের নির্বাচনের জন্য ইউওয়াইও ফেডারেল নির্বাচনী এলাকার একমাত্র গভর্নরশিপ প্রার্থী হিসাবে গভর্নর এনোকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি শেষ হয়েছিল।