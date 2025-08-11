গভীরতার খেলোয়াড়রা ভূমিকম্পকে প্লে অফের বিতর্কে ঠেলে দেয়

মেজর লীগ সকারের সর্বাধিক বিনোদনমূলক দল আপনি যা ভাবছেন তা নয়। এটি আর্জেন্টিনার সুপারস্টারদের সাথে আন্তঃ মিয়ামি নয়; এটি ield াল-শীর্ষস্থানীয় ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন এর হাইপড তরুণ আমেরিকান প্রতিভা নয়।
এটি সান জোসে ভূমিকম্প, গত বছরের কাঠের চামচ বিজয়ী এবং এই বছরের শেষ থেকে শেষ থেকে শেষের নজরদারি নাটকটির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী।
ভূমিকম্পগুলি ভয়াবহ আকারে 2025 মরসুমে প্রবেশ করেছিল। তাদের 2024 পারফরম্যান্স ক্লাবের ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপের মধ্যে একটি ছিল এবং নতুন কোচ ব্রুস অ্যারেনার জিনিসগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য মাত্র কয়েক মাস ছিল। তার সমাধান? কয়েকজন প্রমাণিত কিন্তু প্রিকলি এমএলএস তারকাদের ভাড়া করুন-যথা, প্রাক্তন আটলান্টা ম্যান জোসেফ মার্টিনেজ এবং প্রাক্তন স্যাল্ট লেকের ম্যান ক্রিস্টিয়ান আরঙ্গো-এবং তাদের পশ্চিমা সম্মেলনে বুনো চালাতে দিন।
এটি একটি ট্রিট কাজ করেছে। গ্রীষ্মের ফিক্সচারগুলির একটি কঠিন প্রান্তে পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও এই ভূমিকম্পগুলি প্লে অফের বিতর্কের মধ্যে রয়েছে এবং ২০২৪ সালের ভয়াবহতা থেকে পুরোপুরি প্রত্যাবর্তন করেছে। তবে মার্টিনেজ এবং আরঙ্গোর পছন্দগুলি তাদের ভূমিকা পালন করেছে, রোস্টে কিছুটা গভীর গভীরতার সাথে বসে এই ভূমিকম্পের বেশিরভাগ অংশ (এবং তাদের অবিরাম বিনোদনমূলক প্রকৃতি) ow ণী।
শনিবার যখন ভূমিকম্পগুলি ট্রফি-শিকারের ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপসকে ২-১ গোলে পরাজিত করেছিল, তখন সেই নিরীক্ষণকারী খেলোয়াড়রা এটি ঘটেছে। তবে তারা কে, ঠিক? এবং তারা কীভাবে ভূমিকম্পের শক প্লে অফের ধাক্কা দেবে?
প্রেস্টন জুড
ভ্যানকুভারের বিপক্ষে ভূমিকম্পের পক্ষে সবচেয়ে বড় পার্থক্য তৈরি করেছিলেন জুড: ২ 26 বছর বয়সী এই যুবককে ডিজুয়ান জোন্সের একটি সুন্দর সহায়তায় চোটের সময় জয়ের গোলটি জয়ের গোলটি করেছিলেন। জুড ভূমিকম্পের জন্য একটি “সুপার সাব” এর কিছু হয়ে উঠেছে। তিনি আরঙ্গো বা জোসেফ মার্টিনেজকে প্রথম এগারো থেকে বের করে আনতে পারেননি, তবে এমএলএসের গ্রীষ্মের সময়সূচী জুড়ে তিনি তাদের মধ্যে যে কোনওটির চেয়ে বেশি – মোট পাঁচটি – এর চেয়ে বেশি গোল করেছেন।