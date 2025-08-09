গভীর জীবন চার্চের যাজক ডাব্লুএফ কুমুয়াই উত্তরসূরির বিষয়ে কথা বলেছেন, পদত্যাগের চাপ প্রত্যাখ্যান করেছেন

- ডিপিয়ার ক্রিশ্চিয়ান লাইফ বাইবেল চার্চের সাধারণ সুপ্রেটেন্ডার, যাজক উইলিয়ামস ফোলোরুনশো কুমুয়াই এই অবসর গ্রহণের জন্য সূক্ষ্ম আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছেন
- প্রচারক চার্চের একজন ছোট শিক্ষকের দ্বারা প্রচারিত একটি খুতবাতে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন যিনি বলেছিলেন যে উত্তরসূরি ছাড়া কোনও নেতৃত্ব নেই
- তিনি বলেছিলেন যে সময়টি ঠিক আছে, God শ্বর নিজেই সঠিক ব্যক্তিটিকে বেছে নেবেন যিনি তাঁর পরে গির্জার নেতৃত্ব দেবেন
শ্রদ্ধেয় পবিত্রতা প্রচারক, যাজক উইলিয়াম ফোলোরুনশো কুমুয়াই গির্জার এক যুবকের বাইবেল অধ্যয়নের সময় প্রচারিত একটি খুতবাতে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন।
গভীর খ্রিস্টান লাইফ মাইনসস্ট্রি (ডিসিএলএম) এর নেতৃত্বদানকারী যাজক কুমুয়ি বলেছেন, প্রচারক কিছু মন্তব্য করেছেন যা তিনি ‘খুব বেশি’ বলে বিবেচনা করেছিলেন।
God শ্বরের সম্মানিত মানুষ অনুসারে, রেফারেন্সে প্রচারক বলেছিলেন ‘উত্তরসূরি ছাড়া নেতৃত্ব নেই।’
উক্ত প্রচারক তাঁর অবসর গ্রহণের জন্য সূক্ষ্মভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন, যাজক কুমুয়াই বলেছিলেন যে একটি পদক্ষেপ “খুব বেশি” ছিল যেহেতু কেবল God শ্বরই তাঁর উত্তরসূরি বেছে নিতে পারেন।
তাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছিল:
“যে ভাই অন্য মঙ্গলবার শিখিয়েছিলেন তিনি বলতে থাকলেন যে উত্তরসূরি ছাড়া নেতৃত্ব নেই। তিনি এটি দুবার বলেছিলেন। আমি অনুভব করেছি যে এটি অনেক বেশি ছিল, যেহেতু আপনার বাবা এখনও এখানে আছেন। God শ্বর তাঁর নিজের সময়ে একজন উত্তরসূরি দেবেন।”
গল্পটি অনলাইনে চার্চ টাইমস নাইজেরিয়া ভাগ করে নিয়েছিল, যা বলেছিল যে যাজক কুমুয়ি মঙ্গলবার বাইবেলের এক গবেষণার সময় মন্তব্য করেছিলেন। গল্পটি পাঞ্চ সংবাদপত্রগুলিও জানিয়েছিল।
চার্চ টাইমস নাইজেরিয়ার মতে, যাজক কুমুয়ি জোর দিয়েছিলেন যে কেউ তার উপর অযৌক্তিক চাপ চাপিয়ে দিতে পারে না বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।
তাঁর কথা, চার্চের সময় নাইজেরিয়া:
“আপনি আপনার শেফার্ড, আপনার পাইলটকে লড়াই করতে যাচ্ছেন না। আমি চার্চের যে কোনও সদস্যকে প্রত্যাখ্যান করি, আপনি একজন শ্রমিক, গায়ক সদস্য বা সুরক্ষা ব্যক্তি, যিনি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। আমি এমনকি আমার স্ত্রীর কাছ থেকেও নেব না কারণ আমি বাড়ির প্রধান, এবং যদি সে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, তবে আমি তার আগে মারা গিয়েছিলেন এবং আমার আগে আমার মেটের আগে আমি যেভাবেই ছিলেন তার আগে আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল।”
তারপরে তিনি চার্চের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তাকে ক্লান্ত করে নিয়েছে, এবং তাদেরও বলেছিল যে তাঁর দৃ iction ় বিশ্বাসকে হত্যা না করে।
তিনি বলেছিলেন:
“আপনি কি আমার প্রতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? আমার দৃ iction ় বিশ্বাসকে হত্যা করার চেষ্টা করবেন না It
