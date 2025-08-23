গভ ওয়েবানজি একিটিকে অস্থিতিশীল করার জন্য প্লটগুলি সম্পর্কে অ্যালার্ম উত্থাপন করে

একিতি রাজ্য গভর্নর, বন্ধ করে দিন শুক্রবার সমস্ত রাজনৈতিক গ্ল্যাডিয়েটরদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিশেষত যারা নির্বাচনী মৌসুমের আগে কিছু সাজসজ্জা বজায় রাখতে এবং নির্ধারিত নিয়মকানুন অনুসারে খেলতে খেলতে আগ্রহী হন।
মিঃ ওয়েবানজিও এপিসির গভর্নরশিপ প্রাথমিক নির্বাচনের ২ 27 অক্টোবর নির্ধারিত এপিসি গভর্নরশিপ প্রাথমিক নির্বাচনের আগে তার উপর একটি সমন্বিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রকাশের জন্য একটি বিরোধী উপাদানগুলির একটি অভিযুক্ত ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করেছিলেন।
গভর্নর শুক্রবার রাজ্যের রাজধানী আদো-একিতিতে তাঁর মিডিয়া সহযোগী ইয়ঙ্কা ওয়েবোড স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এগুলি প্রকাশ করেছিলেন।
মিঃ ওয়েবোড, বিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন যে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী সহ বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ১৫০ জনেরও বেশি লোককে আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু করে গভর্নরের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
“দুঃখজনকভাবে, এই দুর্দান্ত প্লটের স্পনসররা হলেন, ক্ষমতাসীন সমস্ত প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) সদস্য, যারা সস্তা রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়ার জন্য একটি বিডে রাজনীতিকে উত্তপ্ত করার দিকে ঝুঁকছেন।
“তাদের গ্র্যান্ড ডিজাইনের অংশ, যেমনটি অনাবৃত, গভর্নরকে বদনাম করা, পাশাপাশি দল ও সরকারের মধ্যে কিছু মূল ব্যক্তিত্বকে নকল নথি এবং এআই উত্পন্ন গ্রাফিক্স সহ উত্সাহজনক ও দূষিত অভিযোগের মাধ্যমেও বদনাম করা।
“এই পরিকল্পিত সোশ্যাল মিডিয়া হামলার পিছনে যারা হলেন তারা হলেন একই ব্যক্তিরা যারা গত সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবুর বিরুদ্ধে রাজ্যের অন্যতম ফেডারেল রাস্তা ব্যবহার করে-আলিবি হিসাবে ইটাউরি-আরামোকো-আইগেড রোড ব্যবহার করে গোপনে একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আক্রমণ শুরু করেছিলেন।
“যেখানে রাষ্ট্রপতির উপর দুর্বলভাবে সমন্বিত সোশ্যাল মিডিয়া হামলাটি ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ একিতী জনগোষ্ঠী এবং প্রকৃতপক্ষে সাধারণ জনগণ, এই চরিত্রগুলি বিবরণগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই চরিত্রগুলি অঙ্কন বোর্ডে ফিরে গিয়ে অন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল, যার মধ্যে ১৫০ জন সামাজিক মিডিয়া আক্রমণকারীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থের সাথে জড়িত করা হয়েছে (বিদেশী মুদ্রায়) অনলাইনের মাধ্যমে সস্তার জন্য।
মিঃ ওয়েবোড বলেছেন, সরকার সম্ভবত শান্তি লঙ্ঘন এড়াতে অভিযুক্ত চক্রান্ত সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করতে বেছে নিয়েছিল, যোগ করে যোগ করে যে অতীতের বিপরীতে, বর্তমান প্লটটি তার প্রাপ্য গম্ভীরতার সাথে আচরণ করা হবে।
“সরকার এই মহৎ চক্রান্তের বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করতে বেছে নিয়েছে যাতে সম্ভবত শান্তির লঙ্ঘন, স্ব-সহায়তা এবং নীতিমালায় অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এড়াতে এড়াতে যা এই অজ্ঞাত চক্রান্তের মাস্টারমাইন্ডের মূল উদ্দেশ্য।
“গভর্নর এবং রাজ্য সরকারের উপর পূর্ববর্তী স্পনসরড মিডিয়া হামলার বিপরীতে যা বাচ্চাদের গ্লোভের সাথে চিকিত্সা করা হয়েছিল, এই নতুন প্লটটি তার প্রাপ্য গুরুত্বের সাথে চিকিত্সা করা হবে। সুতরাং, সাধারণ জনগণ, সুরক্ষা সংস্থা এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানকে এখানে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
“সমস্ত রাজনৈতিক গ্ল্যাডিয়েটর, বিশেষত যারা পাবলিক অফিসগুলিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাদের কিছু সাজসজ্জা বজায় রাখতে এবং নির্বাচনী মৌসুমে পৌঁছানোর সাথে সাথে নির্ধারিত নিয়মকানুন অনুসারে খেলতে পরামর্শ দেওয়া হয়।”
তিনি বলেছিলেন যে সরকার গঠনমূলক সমালোচনা স্বাগত জানায় এবং প্রশাসন এবং আমাদের কমনওয়েলথ পরিচালনার বিষয়ে সত্যিকারের তদন্তের আন্তরিক উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “সমস্ত প্রত্যাশীদেরও তাদের প্রচার এবং জনসাধারণের ব্যস্ততা ইস্যু ভিত্তিক করার জন্য এবং গভর্নরের ব্যক্তির উপর যে কোনও স্পনসরিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হামলার পাশাপাশি রাজ্যের যে কোনও নাগরিকের উপর স্পনসর করা সহিংস হামলার বিষয়ে স্পষ্ট থাকার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে।”