গভ জুলাম ছোটখাটো মন্ত্রিপরিষদের রদবদলকে অনুমোদন দেয়
গভ জুলাম ছোটখাটো মন্ত্রিপরিষদের রদবদলকে অনুমোদন দেয়

বোর্নো স্টেটের গভর্নর বাবগানা জুলাম দু’জন সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনারদের শপথ গ্রহণের পরে একটি ছোটখাটো মন্ত্রিপরিষদের পুনর্বিবেচনার অনুমোদন দিয়েছেন।

এটি বুধবার মাইদুগুড়িতে রাজ্য সরকারের সচিব আলহাজি বুকার তিজানির দ্বারা জারি করা এক বিবৃতিতে রয়েছে।

বিবৃতি অনুসারে, মিঃ তারপায়া আশারিয়াকে আন্তঃ-সরকারী বিষয়ক এবং বিশেষ দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও পর্যটন মন্ত্রক থেকে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে যে মোহাম্মদ হাবিবকে পরিবেশ মন্ত্রকের নতুন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, এবং মিঃ ইব্রাহিম হাল-হাসান বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও পর্যটন মন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

টিজানি সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ কমিশনারদের নির্দেশ দিয়েছিল যাতে তা নিশ্চিত করার জন্য যে হস্তান্তর এবং গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা তাত্ক্ষণিক প্রভাবের সাথে সম্পন্ন হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য।

