গভ ফাদার জেনে বেন কুরিকে কেএসএমসির এমডি হিসাবে নিয়োগ করেছেন
News

কাদুনা রাজ্যের গভর্নর সিনেটর উবা সানী বেন সলোমন ডালহাতু কুরিকে কাদুনা স্টেট মিডিয়া কর্পোরেশনের (কেএসএমসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করেছেন।

গভর্নরের প্রধান প্রেস সচিব ইব্রাহিম মুসা উইকএন্ডে এক বিবৃতিতে এটি প্রকাশ করেছেন।

কুরে আহমেদ মাইয়াকির স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি সবেমাত্র তথ্যের জন্য কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন।

তিনি মিঃ আহমেদ মাইয়াকির নেতৃত্বের উপর ভিত্তি করে আশা করছেন, যা মিডিয়া কর্পোরেশনকে প্রতিস্থাপন করেছে।

এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে, কুরে ২০১ 2016 থেকে ২০১ 2017 সাল পর্যন্ত জাবা স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান, 2018 থেকে 2019 পর্যন্ত কাদুনা রাজ্য জরুরী ব্যবস্থাপনা সংস্থার নির্বাহী সচিব এবং 2019 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত কাদুনা রাজ্যের গভর্নরের বিশেষ উপদেষ্টা (রাজনৈতিক বিষয়) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।



