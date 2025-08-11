গভ বালা বাউচিতে ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগকারী-বান্ধব পরিবেশের প্রতিশ্রুতি দেয়

বাউচি রাজ্যের গভর্নর, বালা আবদুলকাদির মোহাম্মদ পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে রাজ্য তার প্রশাসনের অধীনে ব্যবসায়-বান্ধব, কারণ এটি ব্যবসায়ের সমস্ত সুযোগকে শিল্প বেসকে বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য সমস্ত উপায় চাইছে।
সোমবার বাউচি সরকারী হাউসে চীনা বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকের সময় গভর্নর বক্তব্য রাখছিলেন।
প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতে গিয়ে বালা মোহাম্মদ জানিয়েছেন যে সংগঠনের উদ্যোগটি তার সরকারের উন্নয়নের এজেন্ডার সাথে একত্রিত হয়েছে।
তিনি বিনিয়োগকারীদের একটি সুরক্ষিত ব্যবসায়ের পরিবেশের আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং প্রতিটি যৌথ প্রকল্পের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য সেরা অনুশীলনগুলি গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
গভর্নর কৃষি, খনন, শিক্ষা এবং মানব মূলধন উন্নয়নের মতো খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনার উপর জোর দিয়েছিলেন, রাজ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আরও অংশীদারিত্বের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
তিনি প্রতিনিধি দলের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বাউচি রাজ্য যে কোনও সময় তারা আসতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাদের স্বাগত জানাতে এবং সামঞ্জস্য করতে সর্বদা প্রস্তুত।
গ্লোবাল অ্যান্ড মূল্যায়নের চেয়ারম্যান জনাব লি জেনচেংয়ের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলটি মূল অর্থনৈতিক খাতকে বাড়িয়ে নাইজেরিয়া, বিশেষত বাউচি স্টেটের সাথে সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
লি জেনচেং উল্লেখ করেছিলেন যে বর্তমান সরকারের অধীনে চীন ও নাইজেরিয়া উভয় দেশের মধ্যে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানোর জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে।
তিনি অবশ্য তাঁর দলে আতিথেয়তা বাড়ানোর জন্য গভর্নর বালা মোহাম্মদকে প্রশংসা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তারা এই সফরের সময় ঘরে বসে অনুভব করেছেন, শীঘ্রই ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
