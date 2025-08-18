গরম জলবায়ু! বাইরে থেকে, পাওলা অলিভিরা মঞ্চে ডায়োগো নোগিরার সাথে যত্নের বিনিময়ে নৃত্য এবং তারা

পাওলা অলিভিরা এবং ডায়োগো নোগুইরা রিও ডি জেনিরোতে গায়কের একটি শোয়ের মঞ্চে মেজাজটি উষ্ণ করেছিলেন। দম্পতির ফটোগুলি দেখুন এবং অভিনেত্রীর সমস্ত সাদা চেহারা দেখুন!
ডায়োগো নোগুইরা এটি এই রবিবার (17) সাম্বা ক্লাবের আকর্ষণ ছিল। সাবান অপেরা “ভ্যাল টুডো” এর রেকর্ডিং বন্ধকোথায় অ্যালকোহলিস্ট হেলেনিনহা রিটম্যান, পাওলা অলিভিরা মঞ্চ নিয়েছে এবং অনেক চুম্বন এবং তার স্বামীর সাথে যত্নের বিনিময় দিয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করেছে।
ইভেন্টটি উপভোগ করার জন্য, অভিনেত্রী তার পেটটি সমস্ত সাদা চেহারায় রেখে দিয়েছেন এবং তা দেখিয়েছিলেন সো -কালেড কামুক দেহ এখনও বৃত্তি মারছে!
শোয়ের ফটোগুলি দেখুন – এবং দম্পতি! – উপরের গ্যালারীটিতে!
হেলেনিনহা খেলতে পাওলা অলিভিরা কতটা জিতেছে তা সন্ধান করুন
হেলেনিনহা রাইটম্যান ডি পাওলা অলিভিরা চরিত্রটি সর্বসম্মত থেকে অনেক দূরে। তাদের পারফরম্যান্সের জন্য অনেকের দ্বারা সমালোচিত – প্রথম সংস্করণে রেনাটা সোরার সাথে তুলনা নাইন -পল্লার প্লট থেকে বিতর্কিত চরিত্রটি বেঁচে থাকার জন্য উচ্চ উপার্জন অব্যাহত রেখেছে।
পোর্টাল “ও টেম্পো” এর কলামিস্ট সাংবাদিক আন্দ্রে রোমানোর মতে, এই অভিনেত্রী গিলবার্তো ব্রাগা, আগুইনাল্ডো সিলভা এবং লিওনর বাসেরেসের অভিযোজিত প্লটটিতে আইকনিক চরিত্রটি বাঁচতে সম্মত হন ক্যাশে যা প্রায় 1 মিলিয়ন ডলার ঘোরে। মানটি রেকর্ডিং, চিত্র ব্যবহার এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়া সহ এসওএপি অপেরার পুরো প্যাকেজটিকে বোঝায়।
তবুও, প্লটের নতুন অধ্যায়গুলি প্রচারিত হবে, দ্য গ্র্যান্ড রিওর প্রাক্তন ব্যাটারি সিংহ এটি নতুন পাবলিক এবং সমালোচনামূলক পিনপ্রিকগুলি গ্রহণ করে যা তার অভিনয়কে “মুছে ফেলা”, “প্রভাব ছাড়াই” এবং মাঝে মাঝে “ধারণ করার চেষ্টা করার সময় ক্যারিকেচার” হিসাবে চিহ্নিত করে।
সম্পর্কিত উপকরণ
গ্রেট রিওর রানী হিসাবে শেষ কুচকাওয়াজের আগে পাওলা অলিভিরা ডায়োগো নোগুইরার ত্রয়ীতে আলাদা মিনিস্কার দিয়ে পেট প্রদর্শন করে। ছবি!
জোও গিলহার্মে, না জোলো মেরিডুয়া: ব্রুনা মার্কেজাইন এমন একজন গায়কের মধ্যে ‘সেলিনহো’ দেন যিনি ড্যানিয়েল ক্রেগের সাথে হট দৃশ্যে অভিনয় করেছেন
গরম! পাওলা অলিভিরা তার প্রেমিক, ডায়োগো নোগিরাকে শো এবং গায়কের শো শো পেশী শোতে এই চুম্বন দেয়। ছবি!
কার্নিভাল আরজে 2025: গ্র্যান্ডে রিওর রানী হওয়ার দু’দিন আগে পাওলা অলিভিরা সাপুকায় পুঁতির সংক্ষিপ্ত চেহারায় একটি পেট ফেলে রেখেছিলেন
দ্য গ্রেট নদীর কাছে উষ্ণ: পাওলা অলিভিরা, একটি চেকার্ড মাইক্রো পোশাকে, সাপুকায় ডায়োগো নোগিরার সাথে প্রচুর সাম্বা এবং 15 টি ফটো প্রমাণ করে যে অভিনেত্রী বড় লোকের মধ্যে ফ্যান # 1