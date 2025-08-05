‘গরম মাথা, দাঁতে ছুরি’

খেলোয়াড় এবং কোচের ছবি সহ ঝুড়ি এবং ট্রিটস ফুটবল একাডেমিতে নেওয়া হয়
2025
পামিরাস এবং করিন্থীয়দের মধ্যে সিদ্ধান্তের একদিন আগে কোপা দো ব্রাসিলএকদল পামাইরেন্সস ফুটবল একাডেমিতে একটি হাস্যকর প্রতিবাদ করেছিল। পপকর্ন, মিল্ক পাউডার এবং হ্যাজনেল্ট ক্রিম এবং খেলোয়াড় এবং কোচের ছবিগুলির মতো গুডিজের সাথে ঝুড়ি নেওয়া হয়েছিল আবেল ফেরেরিরা।
এছাড়াও চার্জযুক্ত লেন স্থাপন করা হয়েছিল। “হট হেড, দাঁতে ছুরি,” টেকনিশিয়ান রচিত বইয়ের প্রসঙ্গে একটি বার্তা বলেছিলেন, যার শিরোনাম “কোল্ড হেড, ওয়ার্ম হার্ট”।
“আসুন আমরা বাচ্চাদের ভাল আচরণ করি, তারা যেভাবে পছন্দ করে,” তার ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে মাঞ্চা আলভিভার্ডের সম্মানের সভাপতি পাওলো সার্ডান বলেছিলেন। এই পদক্ষেপটি সংগঠিত দ্বারা দাবি করা হয়নি।
“যদি আপনার জন্য কিছু অনুপস্থিত থাকে, আগামীকাল, পারফর্ম করার জন্য, কেবল বলুন যে আমরা এটি পাঠিয়েছি,” তিনি বলেছিলেন। খেলোয়াড়দের ফটোগুলির পাশাপাশি বার্তাটি ছিল: “আপনার জন্য কিছু অনুপস্থিত?”
করিন্থীয়রা এনইও কেমিস্ট্রি অ্যারেনায় প্রথম খেলাটি জিতেছিল, 1-0। এই বুধবার, বলটি রাত সাড়ে ৯ টায় (ব্রাসিলিয়া থেকে) অ্যালিয়ানজ পার্কে রোল করে। গোলের পার্থক্যের দ্বারা পামিরাস বিজয় জরিমানার জন্য কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গাটির সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করে।