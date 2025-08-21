আপনি যদি কখনও শেফ হওয়ার স্বপ্ন দেখে থাকেন তবে এখন আপনি হতে পারেন। হেক্সক্ল্যাড – গর্ডন রামসে যে কুকওয়্যার ব্র্যান্ডের শপথ করে – তার বড় শ্রম দিবসের ছাড় দিচ্ছে। (ফক্স হেক্সক্ল্যাডে বিনিয়োগকারী)) ব্র্যান্ডটি তার সর্বাধিক বিক্রিত হাঁড়ি এবং প্যানগুলিতে সিজলিং সঞ্চয় পরিবেশন করছে। তাদের হাইব্রিড স্টেইনলেস স্টিল এবং ননস্টিক ডিজাইনের জন্য পরিচিত, এই শেফ-অনুমোদিত প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তাগুলি টেকসই এবং বহুমুখী।
আপনার রান্নাঘরটি আপগ্রেড করার জন্য সেরা ডিলগুলি খুঁজতে স্ক্রোলিং চালিয়ে যান।
সেট
এই প্রো-গ্রেডের পাত্র এবং প্যান সেটগুলি নিশ্চিত করে যে আপনার রান্নাঘরটি ভিড়ের জন্য এক বা ভোজের জন্য রাতের খাবারের জন্য ভালভাবে স্টক রয়েছে।
আসল মূল্য: 9999.99
এই সর্বাধিক বিক্রিত সেট আপনার সুস্বাদু খাবার রান্না করতে হবে এমন সমস্ত হাঁড়ি এবং প্যানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলি এমন প্যানগুলি যা বাড়ির শেফরা পছন্দ করে – একটি ডিম স্ক্র্যাম্বল করা, ভেজিগুলি বা সিয়ার মাংসের জন্য – প্লাস পটগুলি স্যুপ উষ্ণ করার জন্য উপযুক্ত, ম্যাক এবং পনির তৈরি করতে বা একটি বড়, হৃদয়গ্রাহী স্টিউ মিশ্রিত করে। এই সিরামিক ননস্টিক হাঁড়ি এবং প্যানগুলি রাসায়নিক থেকে মুক্ত, যাতে আপনি শান্তিতে রান্না করতে পারেন।
আপনি যখন বিক্রয়ের সময় 12-পিস সেটটি কিনবেন, আপনি একটি বিনামূল্যে উপহার পাবেন। আপনার মধ্যে বাছাই একটি গ্রিলড প্যান, ক 4.5-কোয়ার্ট ডিপ স্যাট প্যান বা ক 10 ইঞ্চি wok।
মূল মূল্য: $ 532
এই ছয়-পিস সেট বাড়িতে প্রো-লেভেল রান্নার জন্য তিনটি সর্বাধিক বিক্রিত প্যান প্লাস ids াকনা অন্তর্ভুক্ত। আট ইঞ্চি প্যানটি স্ক্র্যাম্বলড ডিমের জন্য আদর্শ, 10 ইঞ্চি প্যানটি একক আলোড়ন-ফ্রাইগুলির জন্য সুবিধাজনক এবং 12 ইঞ্চি স্কিললেটটি ভিড়ের জন্য স্টিক বা ভেজিগুলির জন্য দুর্দান্ত পছন্দ।
ছয়-পিস প্যান সেট কেনার সাথে, আপনি একটি বিনামূল্যে উপহার পাবেন-হয় ক 10 ইঞ্চি wok, ক সাত ইঞ্চি ফ্রাইং প্যান বা ক তিন-কোয়ার্ট ডিপ স্যাট প্যান।
বান্ডিল
বান্ডিলগুলি রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে স্টক করার দুর্দান্ত উপায়। তারা এখনও বিক্রয়ের সময় এই ভারী ছাড়যুক্ত বিকল্পগুলি দেখুন।
মূল মূল্য: $ 1,724
এই শরত্কালে তাদের রান্নাঘরটি পুনর্নির্মাণের আশায় যে কারও পক্ষে আদর্শ, রান্নাঘর রিফ্রেশ বান্ডিল একটি 12-পিস সেট, একটি 12 ইঞ্চি উইক, একটি 12 ইঞ্চি গ্রিল্ড, একটি সাত কোয়ার্ট স্যাট প্যান, একটি আট ইঞ্চি শেফের ছুরি এবং মিশ্রণ বাটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
মূল মূল্য $ 2,517
এর সাথে কিছু গুরুতরভাবে সিজলিং ডিনার রান্না করার সময় গ্রীষ্মের শেষের দিকে সূর্যাস্তগুলি উপভোগ করুন সানডাউন সিজল বান্ডিল। এই বান্ডলে একটি 12-পিস সেট, একটি 12 ইঞ্চি উইক, 12 ইঞ্চি গ্রিল্ড, সাত কোয়ার্ট স্যাট প্যান, সাত-পিস ছুরি সেট, একটি গোলমরিচ গ্রাইন্ডার এবং মিক্সিং বাটি রয়েছে।
মূল মূল্য: $ 563
সাথে ব্যাক-টু-স্কুলের জন্য প্রস্তুত এই বান্ডিল সাপ্তাহিক রাত হিরোসের: একটি 10 ইঞ্চি প্যান সহ একটি id াকনা এবং দু-কোয়ার্ট পাত্রটি আরামদায়ক, স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য বাচ্চারা গ্রাস করবে।
আরও ডিলের জন্য, দেখুন www.foxnews.com/deals
মূল মূল্য: $ 109
এই পুরানো এপ্রোন এবং ওভেন মিটগুলি সতেজ এবং পরিষ্কার কোনও কিছুর পক্ষে অদলবদল করার জন্য এটি আপনার অনুস্মারকটি বিবেচনা করুন। এখন, আপনি নতুন মরসুম এবং স্কুল বছরের আগে নতুন একটি সেটে ছাড় দিতে পারেন এই বান্ডিল।