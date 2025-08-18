গর্ভবতী কিশোর, নোংরা বাড়ি, পানীয় মুক্তি এবং আরও অনেক কিছু! প্রাক্তন হিটালো সান্টোস কর্মচারীরা প্রভাবক বাড়ির উদ্ভট বিবরণ প্রকাশ করেছেন

হিটালো সান্টোস এবং তার স্বামী ইস্রায়েল নাটা ভিসেন্তে এখনও সাও পাওলোর ক্যারাপিকুয়া পেনিটেন্টিরিতে আটক রয়েছেন। মামলাটি আরও ভয়ঙ্কর অনুপাত নিচ্ছে।
হিটালো সান্টোস তিনি ছিলেন অভিযোগের পরে গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার এছাড়াও ফেলকা প্রভাবক। শোষণ এবং নাবালিকাদের সংস্পর্শে অভিযুক্তইস্রায়েলের স্বামী নাটা ভিসেন্টে, এটি বারের পিছনেও রয়েছেপ্রাক্তন কর্মচারীদের দ্বারা তাঁর রুটিন খোলা ছিল।
এই রবিবার (১ 17) “ফ্যান্টাস্টিকো” এর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, যারা প্রভাবশালী মেনশনে কাজ করেছেন, “হিটালো ক্লাস” এর রেকর্ডিংগুলি কোথায় ছিলতারা ধরে নিয়েছিল যে তারা প্রতিদিনের পিছনে একটি প্রত্যক্ষদর্শী -স্কেনেস যা প্রায়শই চিত্রগ্রহণের বাইরে ছিল।
কিশোরী গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং হিটালো সান্টোসের বাড়িতে বাচ্চা হারিয়েছেন
প্রাক্তন হিটালো কর্মচারী যারা তাদের মুখ দেখাতে চান না, তারা বলেছিলেন যে তারা দীর্ঘকাল ধরে দেখেছেন যে প্রভাবকের প্রভাবের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তা সঠিক নয়। তাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন যে তিনি ফটো এবং কথোপকথন রেখেছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে কথা বলার চেষ্টা করার সময় লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে না।
এখন, প্রসিকিউটরের তদন্ত অনুসারে, এটি আবিষ্কার করা হয়েছিল যে এই তরুণদের অর্থোপার্জনের জন্য ব্যবহার করার পাশাপাশি হিটালো সান্টোসও তাদের অখণ্ডতা ঝুঁকিতে ফেলেছে।
এক কিশোরী গর্ভবতী হয়েছিলেন – এবং পরে বাচ্চাটি হারাতে – হিটালোর বাড়িতে থাকাকালীন। “কিশোর -কিশোরীরা কেবল তখনই খাওয়াতেন। এবং তারা কেবল তখনই খেতে পারত যখন তিনি ঘুম থেকে উঠেছিলেন। তারা অবশ্যই রাতটি কাটিয়েছিলেন, পার্টিগুলিতে পান করেছিলেন এবং স্কুলে যাওয়ার সময় কেবল তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং যখন তারা ক্যামেরা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তখন তারা স্কুলে যাবেন না,” ঘটনাস্থলে কাজ করেছেন এমন একজনকে বিতরণ করেছিলেন।
আরেকটি, যা হিটালোকে “একজন দুর্দান্ত ব্যক্তি” হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছিল, তিনি স্মরণ করেছিলেন, “আমি দেখেছি …
সম্পর্কিত উপকরণ
যে উদ্ভট বিশদটি দেওলান বেজেরারকে নাবালিকাদের শোষণের অভিযোগে অভিযুক্ত প্রভাবশালী হিটালো সান্টোসকে গ্রেপ্তারের মুহুর্তের সাথে সংযুক্ত করে
প্রাক্তন: ক্যারিবিয়ান ভিআইপি’র সাথে অবকাশের অংশগ্রহণকারীদের ইনস্টাগ্রাম; কাস্টের প্রাক্তন বিবিবি, প্রভাবক +18, প্রাক্তন জোজো টডিনহো এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে
‘একটি আসক্তির প্রচার’: 22 বছর বয়সে, প্রাক্তন ‘চিকিটিটাস’ বিশদ গুরুতর আর্থিক সংকট এবং বিতরণ ‘প্রকাশ করে’ বাজি বাড়িগুলি থেকে প্রকাশ করে ‘
‘আমি জানি সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি’: প্রাক্তন করিন্থীয় জো খেলোয়াড়ের 8 বছরের পুত্রের মা মাইরা কুইডারলি দ্বারা বিস্ফোরণ ঘটেছে; প্রভাবশালী পেনশনে বিলম্ব প্রকাশ করে
‘খুব অ্যালকোহল’, ‘অবৈধ ড্রাগস’ এবং ‘পচা গান’: প্রাক্তন হিটালো সান্টোস কর্মচারী, এখন এমপি দ্বারা তদন্ত করা, সংবাদপত্রে লুকানো ব্যাকস্টেজ প্রকাশ করেছেন