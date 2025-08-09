গাঁজা সহনশীলতা পয়েন্টের সমালোচনা; তারা অবসরও ডি প্যাসিও দে লা রিফর্মা উদযাপন করে

ক্যানাবিক কম্যুন প্রত্যাহারের পরে এবং এর পাসিও দে লা রিফর্মায় অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য, পথচারী এবং বাসিন্দারা অঞ্চল তারা অ্যাকশন উদযাপন করেছে দ্বারা কর্তৃপক্ষ এর মেক্সিকো সিটি।
তবে, স্থান স্থানান্তর যা গাঁজা ধূমপানের অনুমতি দেয় না সঙ্গে ভাল অনুমোদন প্রতিবেশী y ব্যবসায়ীরা এর সেন্ট্রো কলোনিয়াWHO তারা বিরোধিতা করে যে এটি ইনস্টল করা হয়েছে মধ্যে বর্গক্ষেত্র ধারণাঅবস্থিত বেলিসারিও ডোমঙ্গুয়েজ।
অতএব গতকাল তারা তৃতীয়বারের জন্য প্রদর্শন করেছে চালু প্যাসিও দে লা রিফর্মাভায়োলেটা স্ট্রিটের উচ্চতায়।
লস একমত হওয়ার পরে অচেনা পাস্তিগুলি রাস্তাটি আবার খোলা ক আলোচনার টেবিল মূলধন কর্তৃপক্ষের সাথে।
*এই সপ্তাহে, প্লাজা দে লা কনসেপসিয়নে এটি স্থানান্তরিত হয়েছিল
এমন একটি বিষয় যা গাঁজা ধূমপানের অনুমতি দেয় তবে এর বিক্রয় নয়।
এক্সেলসিয়র তিনি এই সপ্তাহে দ্য ওয়েক অফ লাইটের একটি সফর করেছিলেন, যেখানে এই সপ্তাহে গাঁজা এবং অবস্থান অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যপথচারীদের দ্বারা যে পরিমাপটি ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল তা পরিমাপ করুন।
ঠিক আছে, সত্য বেশ ভাল। তারা গাঁজা ব্যবহারকে বৈধতা দিয়েছে এই বিষয়টি বিতর্কে রয়েছে (…) কারণ একজনের মধ্য দিয়ে যায় এবং যখন গাঁজার গন্ধ পাওয়া যায় তখন তিনি বেশ অপ্রীতিকর, “ডায়ানা বলেছিলেন, যিনি প্রায়শই এই জায়গাটিতে ভ্রমণ করেন, যেহেতু তার বোন এই অঞ্চলে কাজ করে।
এখন, লোকেরা ধূমপান করার পরিবর্তেতারা সম্পাদিত হয়েছিল বিনোদনমূলক এবং ক্রীড়া ক্রিয়াকলাপ স্তম্ভের দায়িত্বে।
অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য প্রত্যাহার সম্পর্কিতএই যুবতীও পক্ষে বলেছিল, যদিও তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে কমপক্ষে এখনও আছে আট “বুলফাইটার্স” অবস্থান, অপারেশন করার আগে এগুলি অপসারণ করতে বিচ্ছিন্ন করা সহজ।
সাইটে পুলিশ অফিসারও ছিলপাশাপাশি এর আশেপাশে মেট্রো হিডালগো স্টেশনপ্যাসিও দে লা রিফর্মায়, আরেকটি বিষয় যেখানে ক গাঁজা কম্যুন।
সেখানে, অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। একটি পদে ফার্নান্দো উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে “সমস্যাটি যারা ধূমপান করেছিল না, তবে যারা ভাইস বিক্রি করেন তারা ছিলেন।”
*এমসিএএম