গাইনোকোলজি এবং প্রসেসট্রিক্সের চারটি জরুরী বন্ধ এবং পাঁচটি কন্ডিশনার | এসএনএস
গাইনোকোলজি এবং প্রসেসট্রিক্সের চারটি জরুরী বন্ধ এবং পাঁচটি কন্ডিশনার | এসএনএস

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস পোর্টালের তথ্য অনুসারে সোমবার গাইনোকোলজি এবং প্রসেসট্রিক্সের চারটি জরুরী সোমবার বন্ধ এবং আরও পাঁচজন শর্তযুক্ত রয়েছে, এটি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা পোর্টালের তথ্য অনুসারে, জাতীয় ইনস্টিটিউট অফ ইমার্জেন্সি মেডিকেল বা এসএনএস 24 লাইন দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুযায়ী ডেটাএই সোমবার রাত সাড়ে বারোটায় লুসা এজেন্সি দ্বারা পরামর্শ নেওয়া, গার্সিয়া ডি অর্টা, আলমাদা, ভিলা ফ্রাঙ্কা দে জিরা, ডক্টর মানোয়েল কনস্টেনসিও (প্রসেসেট্রিয়া), অ্যাব্রান্টেসে, এবং আভিরে, শিশুদের ডোম পেড্রো, গার্সিয়া ডি অর্টা, ভিলা ফ্রাঙ্কা দে জিরা, এবং শিশুদের ডোম পেড্রো -এর হাসপাতালের জরুরী পরিষেবাগুলি এবং প্রসেসট্রিক্সের জরুরী পরিষেবাগুলি বন্ধ রয়েছে।

মঙ্গলবার এই পরিষেবাগুলি বন্ধ থাকে, যেদিন নসসা সেনহোরা দো রোজারিও হাসপাতালের এই বিশেষত্বগুলির জরুরী অবস্থাগুলি ব্যারিরিওর মোট পাঁচটি বন্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।

রেফারেন্সড জরুরী অবস্থা সম্পর্কে, যা কেবলমাত্র আইএনইএম বা এসএনএস 24 লাইন দ্বারা প্রেরিত মামলাগুলি প্রাপ্ত করে, পোর্টালটি জানিয়েছে যে সান্তারাম (12 ঘন্টা/24 ঘন্টা) জেলা হাসপাতাল, সাও ফ্রান্সিসকো জাভিয়ার হাসপাতাল (0 এইচ/24 ঘন্টা) এবং স্যান্টো আন্দ্রে হাসপাতাল, লেইরিয়ার (0 এইচ/9 এইচ)।

ব্রাগা হাসপাতালের গাইনোকোলজি এবং প্রসেসট্রিক্সের জরুরিতা 20 ঘন্টা থেকে 24 ঘন্টা এর মধ্যে উল্লেখ করা হবে, আইএনইএম বা এসএনএস 24 লাইন দ্বারা কেবল অভ্যন্তরীণ বা রেফারেন্সযুক্ত জরুরিতার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে।

আমাদোরা-সিন্ট্রা হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক জরুরীতাও উল্লেখ করা হয়, কেবল আইএনইএম বা এসএনএস 24 লাইন দ্বারা অভ্যন্তরীণ বা রেফারেন্সযুক্ত জরুরিতার ক্ষেত্রে সাড়া দেয়।

এসএনএস পোর্টালে উপলভ্য স্কেলগুলি এও ইঙ্গিত করে যে, সোমবার, 129 জরুরী পরিষেবাগুলি সারা দেশে খোলা হয়, যা পাইলট প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হবে এমন 36 টি স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং প্রসেসট্রিক্সের সাথে যোগ দেওয়া হয়েছে, যা এসএনএস 24 লাইনের সাথে ব্যবহারকারীদের পূর্বের যোগাযোগকে বোঝায়।

জরুরী পরিষেবাগুলির বিব্রতকরতা মূলত স্কেলগুলি নিশ্চিত করার জন্য চিকিত্সা বিশেষজ্ঞদের অভাবের কারণে, এই সপ্তাহের মতো গ্রীষ্ম এবং দীর্ঘ সাপ্তাহিক ছুটির মতো অবকাশের সময়কালে এমন পরিস্থিতি বেশি ঘন ঘন।

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জনসংখ্যার কাছে আবেদন করে যাতে জরুরীতে যাওয়ার আগে যথাযথ দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য এসএনএস 24 লাইনে (808 24 24 24) যোগাযোগ করুন।

