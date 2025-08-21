গাছ লাগানো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার কিছু অংশে আরও খরা হতে পারে: চীনা নেতৃত্বাধীন অধ্যয়ন

চীনা নেতৃত্বাধীন একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বিশ্বের কিছু জায়গায় গাছ লাগানো খরার কারণ হতে পারে, যা গ্রীনিংয়ের প্রচেষ্টাগুলি আঞ্চলিক শর্তগুলিকে কার্যকর হওয়ার জন্য বিবেচনা করা উচিত বলে পরামর্শ দেয়।
বেশ কয়েকটি ডাটাবেস এবং মডেলের সংমিশ্রণে উদ্ভিদ এবং মাটির আর্দ্রতার নিদর্শনগুলির একটি জটিল বহু দশকের অধ্যয়নের মাধ্যমে গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে বিশ্বের প্রায় অর্ধেকই “সবুজ-শুকনো” এর একটি প্যাটার্ন অনুভব করেছিলেন।
এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্য এশিয়া, মধ্য আফ্রিকা, অভ্যন্তরীণ ইউরোপ, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে গাছপালা বাড়ার ফলে মাটির আর্দ্রতার মাত্রা হ্রাস পেয়েছে।
চীন সহ অন্যান্য জায়গাগুলি উভয় নিদর্শনগুলির মিশ্রণ দেখেছিল।
দলটি গত মাসে পিয়ার-পর্যালোচিত জার্নাল কমিউনিকেশনস আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে লিখেছিলেন, “আমাদের অধ্যয়নটি মাটির খরার উপর বিশ্বব্যাপী উদ্ভিদের সবুজ রঙের বিস্তৃত প্রভাবগুলির একটি শক্তিশালী এবং ব্যাপক মূল্যায়ন সরবরাহ করে।”