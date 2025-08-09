গাজায় অপুষ্টিতে আরও এগারো জন মারা যান, হামাস-পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে

জেরুজালেমে বিবিসি নিউজ
হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, গাজায় অপুষ্টির ফলে আরও ১১ টি মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
এটি 98 শিশু সহ 212-তে মোট অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে আসে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টা ধরে ইস্রায়েলি সামরিক কার্যক্রমের ফলে কমপক্ষে ৩৮ জন নিহত ও ৪৯১ জন আহত হয়েছে।
এই অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য বিতর্কিত ইস্রায়েলি পরিকল্পনার ঘোষণার পরে গাজা শহর সরিয়ে নেওয়ার জন্য বাসিন্দাদের জন্য October ই অক্টোবর -এর একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে খবরে মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে।
ইস্রায়েলি সুরক্ষা মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত এবং শুক্রবার বিস্তারিত নতুন পরিকল্পনাটি গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পাঁচটি “নীতি” তালিকাভুক্ত করেছে, যার মধ্যে একজন “অঞ্চলটির সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ” করছে।
ইস্রায়েলি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পরিকল্পনাটি প্রাথমিকভাবে গাজা সিটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের দিকে মনোনিবেশ করে, তার আনুমানিক এক মিলিয়ন বাসিন্দাকে আরও দক্ষিণে স্থানান্তরিত করে।
এই পরিকল্পনাটি বিশ্ব নেতাদের সমালোচনা করার পাশাপাশি ইস্রায়েলের মধ্যে থাকা কারও কারও কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতা করেছে, সামরিক আধিকারিকদের এবং গাজায় এখনও জিম্মিদের পরিবার যারা তাদের সুরক্ষার জন্য ভয় করে তাদের মধ্যে রয়েছে।
ইস্রায়েল সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ বলেছেন যে নিন্দা “আমাদের সংকল্পকে দুর্বল করবে না”।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম সমালোচিত হয়েছে – ডোনাল্ড ট্রাম্প সপ্তাহের প্রথম দিকে বলেছিলেন যে গাজা উপত্যকাটি পুরোপুরি দখল করা উচিত কিনা তা “ইস্রায়েলের কাছে এটি বেশ কিছু ছিল”।
ইস্রায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছে যে গাজা সিটির সামরিক অবরোধের আগে সরকার যুদ্ধের শুরুর দুই বছরের বার্ষিকী শুরু হওয়ার আগে গাজা শহরের একটি সামরিক অবরোধের আগে সরকার দুই মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে।
এই দুই মাসের মধ্যে, ইস্রায়েল গাজা শহরে বসবাসরত আনুমানিক এক মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের জোর করে স্থানচ্যুত করার পরিকল্পনা করেছে, প্রায় এই অঞ্চলটির পুরোপুরি বসবাসকারী প্রায় অর্ধেক লোক।
গাজা শহর গাজা স্ট্রিপের রাজধানী। যুদ্ধের পূর্বের জনসংখ্যা প্রায়, 000০০,০০০ মানুষ অনুমান করা হয়েছিল, তবে ইস্রায়েলের সামরিক অভিযান ফিলিস্তিনিদের শহরে ঠেলে দিয়েছে বলে যুদ্ধের সময় এই সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
সেখানে বসবাসরত অনেকেই ইতিমধ্যে যুদ্ধের মাধ্যমে একাধিকবার বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছেন এবং ইস্রায়েলি বিমান হামলা দ্বারা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া তাঁবু বা ভবনের ধ্বংসাবশেষে বাস করছেন।
ইস্রায়েলি মিডিয়া জানিয়েছে যে সামরিক বাহিনী জনগণকে গাজার দক্ষিণে একটি বিশাল তাঁবু শিবির আল-মাওয়াসির দিকে নিয়ে যাবে, ইতিমধ্যে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিদের বেসিক সুবিধা এবং স্যানিটেশনের অনুপস্থিতিতে ভুগছে।
এই পরিকল্পনাটি মানবিক সংস্থাগুলি দ্বারা এবং প্রকৃতপক্ষে ইস্রায়েলের অনেক মিত্র দ্বারা ব্যাপকভাবে নিন্দা করা হচ্ছে যার ফলে ইতিমধ্যে ক্লান্ত ও হতাশাগ্রস্থ মানুষের কাঁধে অবিচ্ছিন্ন মানবিক দুর্ভোগ যুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে।
গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পদক্ষেপটি ফিলিস্তিনিদের বেঁচে থাকার জন্য তাদের প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে আরও জটিল করে তুলবে। দুর্ভিক্ষ ইতিমধ্যে পুরো গাজা স্ট্রিপ জুড়ে চলছে, একটি জাতিসংঘের গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে “দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি বর্তমানে চলছে”।
শুক্রবার জাতিসংঘের মানবতাবাদী সংস্থা বলেছে যে গাজায় প্রবেশের সহায়তার পরিমাণ “মানুষের অপরিসীম চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম নিচে” থেকে অব্যাহত রয়েছে।
ইস্রায়েল অস্বীকার করেছে যে গাজায় অনাহার রয়েছে এবং জাতিসংঘের এজেন্সিগুলিকে সীমানায় সহায়তা না নেওয়ার এবং তা সরবরাহ করার অভিযোগ করেছে।
জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা বলেছে যে ইস্রায়েলি-নিয়ন্ত্রিত সীমান্ত অঞ্চল থেকে সহায়তা সংগ্রহের চেষ্টা করার সাথে সাথে এটি প্রতিবন্ধকতা এবং বিলম্ব দেখতে অব্যাহত রয়েছে।
সহায়তা বিতরণে চ্যালেঞ্জগুলি অব্যাহত রয়েছে কারণ খাদ্য পেতে চেষ্টা করা লোকদের মৃত্যুর খবর অব্যাহত রয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক শনিবার জানিয়েছে যে গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২১ জনকে সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা করে নিহত হয়েছে।
এই মাসের শুরুর দিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে যে মে মাসের শেষের দিকে ১,৩73৩ জন ফিলিস্তিনিদের খাদ্য সন্ধানে হত্যা করা হয়েছে, যখন একটি নতুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইস্রায়েলি-সমর্থিত সংস্থা গাজা হিউম্যানিটিরিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) সহায়তা বিতরণ সাইট স্থাপন করেছে।
জাতিসংঘ জানিয়েছে, ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর হাতে বেশিরভাগকে হত্যা করা হয়েছিল, জিএইচএফ সাইটের কাছে 859 এবং খাদ্য কনভয়দের রুটে 514 জন মারা গিয়েছিল। জিএইচএফ জাতিসংঘের চিত্রকে অস্বীকার করে।
ইস্রায়েল হামাসকে সহায়তা কেন্দ্রগুলির কাছে বিশৃঙ্খলা উস্কে দেওয়ার অভিযোগ করেছে এবং বলেছে যে এর বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক লোকদের উপর গুলি চালায় না।
ইস্রায়েল বিবিসি এবং অন্যান্য সংবাদ সংস্থাগুলিকে গাজা থেকে স্বাধীনভাবে প্রতিবেদন করতে দেয় না, যা যাচাই করা কঠিন করে তোলে।
গাজা শহরকে বিজয়ী করার পরিকল্পনার ঘোষণায় ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেছে যে এটি “যুদ্ধ অঞ্চলগুলির বাইরে বেসামরিক জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা” সরবরাহ করবে, তবে কী কী জড়িত থাকতে পারে তার আরও তথ্য সরবরাহ করেনি।
পুরো যুদ্ধ জুড়ে পূর্ববর্তী জোর করে স্থানচ্যুতিগুলির মতো, ফিলিস্তিনিদের বহিষ্কার সম্ভবত পায়ে, কার্টে বা ওভারলোডেড যানবাহন দ্বারা পায়ে ভ্রমণকারী পরিবারগুলির বিশৃঙ্খল এবং বিপজ্জনক দৃশ্য দেখতে পাবে।
জানা গেছে যে ২০২৫ সালের October ই অক্টোবর সময়সীমার পরে ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী গাজা শহরে অবরোধ করবে এবং এর আক্রমণকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। হামাস ইস্রায়েলের শহরকে জয় করার প্রয়াসকে তীব্রভাবে প্রতিহত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
আমরা গাজার দক্ষিণে এবং উত্তর শহরগুলিতে রাফাহে সামরিক বাহিনী কী করেছে তার অনুরূপ দৃশ্যগুলিও দেখতে পাচ্ছি, যা একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতিতে প্রায় সম্পূর্ণ সমতল হওয়ার আগে জোর করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
যদি গাজা শহরে ইস্রায়েলি জিম্মি করে হামাস যোদ্ধারা যদি জিম্মি করে থাকে তবে এই সময়টি সবচেয়ে মারাত্মক প্রমাণিত হবে।
বোঝা যাচ্ছে যে হামাস ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীকে লুকানোর জায়গাগুলির কাছাকাছি আসা উচিত জিম্মিদের হত্যা করার জন্য বন্দীদের আদেশ দিয়েছে।
গাজায় আনুমানিক ২০ টি ইস্রায়েলি জিম্মি জীবিত রয়ে গেছে, যাদের মধ্যে কয়েকজন গাজা সিটির আশেপাশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।
ইস্রায়েল গাজায় তার সামরিক আক্রমণ শুরু করেছিল October ই অক্টোবর ইস্রায়েলের উপর হামলার পরে ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর, যেখানে প্রায় ১,২০০ জন নিহত হয়েছিল এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।
তার পর থেকে ইস্রায়েলি সামরিক অভিযানের ফলে গাজায় 61১,৩০০ এরও বেশি লোক নিহত হয়েছেন।